Витренко назвал цену газа для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения: насколько это реалистично

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Ольга Чародий
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 грн. Насколько это реалистично? Каким образом это могут сделать? Какие могут быть последствия? Эксперты постарались ответить на вопросы изданию "Комментарии-Украина".
Газопровод (фото из открытых источников)
Директор энергетических программ Центра мировой экономики и
международных отношений НАНУ Валентин Землянский отмечает: "Это называется –
трудности перевода. Речь идет о газе для нужд теплокоммунэнерго (ТКЭ). То есть
газ, который будет поставляться тепловикам для производства тепла и горячей
воды для населения".
Но в условиях, акцентирует эксперт, есть оговорки, что объем
газа, который ТКЭ будут получать по 7,4 грн за куб, ограничен объемами
"исторического потребления". Например, в предыдущие годы ТКЭ использовало в
среднем 1 млн кубов. Значит по цене 7,4 это предприятие получит только 1 млн
кубов. А если потребуется больше, предприятию придется закупать его по рыночной
цене, которая зимой может составить от 18 до 20 грн. куб.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
также акцентирует, что заявленные 7,4 грн за куб – это не цена для населения.
Он называет предлагаемую цену (7,4 грн за куб) –
искусственным инструментом. И прогнозирует, что такой подход приведет к низким
финансовым показателям Нафтогаза.
Напомним, представители Нацагенства по вопросам предупреждения коррупции выступают против продления контракта главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Документ с изложением своей позиции члены НАПК направили в Набсовет "Нафтогаза". "Комментарии" попросили экспертов объяснить, почему вокруг этой компании сейчас развернулась такая борьба и к чему она может привести.
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