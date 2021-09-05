Витренко назвал цену газа для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения: насколько это реалистично

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 грн. Насколько это реалистично? Каким образом это могут сделать? Какие могут быть последствия? Эксперты постарались ответить на вопросы изданию "Комментарии-Украина".

Газопровод (фото из открытых источников)

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский отмечает: "Это называется – трудности перевода. Речь идет о газе для нужд теплокоммунэнерго (ТКЭ). То есть газ, который будет поставляться тепловикам для производства тепла и горячей воды для населения".

Но в условиях, акцентирует эксперт, есть оговорки, что объем газа, который ТКЭ будут получать по 7,4 грн за куб, ограничен объемами "исторического потребления". Например, в предыдущие годы ТКЭ использовало в среднем 1 млн кубов. Значит по цене 7,4 это предприятие получит только 1 млн кубов. А если потребуется больше, предприятию придется закупать его по рыночной цене, которая зимой может составить от 18 до 20 грн. куб.

"Именно в этом состоят на сегодня разногласия между Нафтогазом и половиной предприятий ТКЭ, которые не подписали договора на поставку газа в отопительный сезон, – подчеркивает Валентин Землянский. – Если ситуация не изменится, вполне ожидаемо, что предприятия ТКЭ вынуждены будут повышать тариф на тепло и горячую воду перед предстоящим отопительным сезоном".

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич также акцентирует, что заявленные 7,4 грн за куб – это не цена для населения.

"Для населения пока действует годовой тариф, который с НДС составляет порядка 8 грн за куб для большей части потребителей. А 7,4 грн за куб– это примерно 80% газа, которые Нафтогаз предлагает по очень жестким условиям в договорах ТКЭ. Оставшиеся же 20% ТКЭ предлагается покупать на открытом рынке, где текущая цена – порядка 20 грн за куб. Таковы реалии", – отмечает эксперт.

Он называет предлагаемую цену (7,4 грн за куб) – искусственным инструментом. И прогнозирует, что такой подход приведет к низким финансовым показателям Нафтогаза.

"По итогам 2021 года компания с высокой долей вероятности, если не сможет для себя сбалансировать финансовые потоки выручкой от транзита российского газа, может быть убыточной, – прогнозирует Дмитрий Марунич. – Озвученный же тариф вполне возможен. Но он регулируется со стороны государства или какого-то субъекта. Это дело рук человеческих, а не воля свободного рынка. Что показывает полный отход от принципов реформы это самого газового рынка, о которых нам талдычили на протяжении последних трех лет. Смысл реформы простой – справедливой должна быть рыночная цена. А это порядка 20 грн за куб. Но, как показала наша практика, люди при власти, в том числе у руля Нафтогаза, когда нужно, чтобы цена была справедливой и рыночной — апеллируют к ней. А когда не нужно, изобретают какие-то конструкции, что спекулятивно и некорректно. Это откровенный цинизм".

Напомним, представители Нацагенства по вопросам предупреждения коррупции выступают против продления контракта главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Документ с изложением своей позиции члены НАПК направили в Набсовет "Нафтогаза". "Комментарии" попросили экспертов объяснить, почему вокруг этой компании сейчас развернулась такая борьба и к чему она может привести.

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