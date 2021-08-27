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Украина стала государством с сырьевой экономикой с аграгрным уклоном, — Медведчук

По словам Медведчука, Украина единственная из стран бывшего СССР, которая не вышла на уровень экономики 1990 года

сегодня, 14:08
Автор:

Станислав Молчанов

Украина стала государством с сырьевой экономикой, имеющее аграрный уклон. Такого мнения придерживается председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, о чем сообщает телеканал "Перший незалежний".

Украина стала государством с сырьевой экономикой с аграгрным уклоном, — Медведчук

Медведчук раскритиковал уровень экономики Украины. Фото из открытых источников

"Что отличает государство? Уровень жизни людей, уровень экономики, уровень реализации социальных программ. Давайте посмотрим, что происходит здесь. Первое — уровень доходов и уровень экономики. Украина  единственная страна среди бывших республик Советского Союза, которая не вышла на уровень экономики и ВВП 1990 года. Единственная! Ее экономика по итогам 2020 года составляет 64% от ВВП УССР 1990 года. УССР образца конца 80-х и 90-го года  это экономика, которая входила в десятки лучших экономик стран Европы, именно УССР. И в вопросах космоса, самолетостроения, приборостроения, развития машиностроения и многих других отраслей мы были в десятке лучших в Европе. И что? На сегодняшний день 75-80% экспортной продукции является сырьем, то есть сырьевой характеристикой",  подчеркнул Виктор Медведчук.

По его словам, самой главной продукцией, которую Украина сейчас экспортирует, является зерно, различные зерновые и подсолнечное масло.

"Мы превратились в сырьевую экономику с аграрным уклоном, и аграрное производство каждой последний год падает",  подытожил председатель политсовета партии "ОПЗЖ".

Напомним, ранее Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Перший Незалежний" заявил, что общество до сих пор считает Украину суверенным государством, хотя, по его мнению, это далеко не так.


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Источник: https://pnk.tv/ru/news/politics/medvedchuk_ukraina_prevratilas_v_syrevuyu_ekonomiku_s_agrarnym_uklonom_1014538
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