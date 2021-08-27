Украина стала государством с сырьевой экономикой с аграгрным уклоном, — Медведчук

Украина стала государством с сырьевой экономикой, имеющее аграрный уклон. Такого мнения придерживается председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, о чем сообщает телеканал "Перший незалежний".

Медведчук раскритиковал уровень экономики Украины. Фото из открытых источников

"Что отличает государство? Уровень жизни людей, уровень экономики, уровень реализации социальных программ. Давайте посмотрим, что происходит здесь. Первое — уровень доходов и уровень экономики. Украина — единственная страна среди бывших республик Советского Союза, которая не вышла на уровень экономики и ВВП 1990 года. Единственная! Ее экономика по итогам 2020 года составляет 64% от ВВП УССР 1990 года. УССР образца конца 80-х и 90-го года — это экономика, которая входила в десятки лучших экономик стран Европы, именно УССР. И в вопросах космоса, самолетостроения, приборостроения, развития машиностроения и многих других отраслей мы были в десятке лучших в Европе. И что? На сегодняшний день 75-80% экспортной продукции является сырьем, то есть сырьевой характеристикой", — подчеркнул Виктор Медведчук.

По его словам, самой главной продукцией, которую Украина сейчас экспортирует, является зерно, различные зерновые и подсолнечное масло.

" Мы превратились в сырьевую экономику с аграрным уклоном, и аграрное производство каждой последний год падает", — подытожил председатель политсовета партии "ОПЗЖ".

Напомним, ранее Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Перший Незалежний" заявил, что общество до сих пор считает Украину суверенным государством, хотя, по его мнению, это далеко не так.

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