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Виктор Медведчук, несмотря на домашний арест и преследования, остается очень влиятельным человеком - Кацман

Кацман считает, то очень много людей поддерживают альтернативный курс развития Украины

сегодня, 14:23
Автор:

Станислав Молчанов
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук вошел в пятерку влиятельнейших украинских политиков. Об этом сообщает сайт телеканала "112". 

Виктор Медведчук, несмотря на домашний арест и преследования, остается очень влиятельным человеком - Кацман

Владимир Кацман. Фото: "112"

Заслуженный журналист Украины и политический эксперт Владимир Кацман считает, что это говорит о том, что очень много людей поддерживают альтернативный курс развития страны. 

"Медведчук, который несмотря на преследования, на домашний арест, на травлю в других СМИ, остается очень влиятельным человеком. И пятое место лидера оппозиции, сидящего под домашним арестом, по сути отстраненного от политической работы в парламенте — это очень высокое место. Оно как раз и говорит, что очень много людей поддерживают альтернативный курс", — отметил Кацман.

Кацман добавил, что за время, пока происходил опрос, некоторые фигуры в рейтинге утратили некую остроту и актуальность. 

"На этом рейтинге, прежде всего, отразился тот факт, что, скорее всего, он составлялся недели две-три назад. Опрос происходил. Потому что такие фигуры, как скажем Подоляк и Данилов, они за эти, по крайней мере, последние 2-2,5 недели всё-таки утратили некую остроту и актуальность. Поэтому, наверное, Подоляк, скорее всего, на выходе с этой десятки. Я вообще не понимаю, как он мог туда попасть. Он не политик, он действующий чиновник. И Данилов тоже госслужащий, но острота вот этих "сериалов", которые называются "РНБО посадит", "РНБО введет списки, введет санкции", они как-то утратили остроту", — подытожил Кацман.


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Источник: https://112ua.tv/politika/kacman-medvedchuk-voshel-v-pyaterku-vliyatelneyshih-ukrainskih-politikov-eto-znachit-chto-ochen-mnogo-lyudey-podderzhivayut-alternativnyy-kurs-600548.html
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