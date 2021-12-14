Виктор Медведчук: Если власть не реализует минские соглашения, значит, она сознательно идет на то, чтобы потерять Донбасс

Мирное урегулирование конфликта на Донбассе возможно, но для этого государству надо твердо стать на путь реализации минских соглашений. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью "Россия-24", пишет 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Я твердо и последовательно верю в то, что мирное урегулирование возможно. Но для этого власти Украины, которую возглавляет господин Зеленский, надо твердо стать на путь реализации минских соглашений, продемонстрировать политическую волю по реализации минских соглашений. Для этого, я подчеркиваю, необходимо выполнить политическую часть этих соглашений, а именно: принять соответствующие законы об амнистии, о выборах на Донбассе, об особом статусе и внести изменения в Конституцию, касающиеся особого статуса. В плане гуманитарном необходимо сегодня, безусловно, проводить обмены удерживаемыми лицами как с одной, так и с другой стороны", — подчеркнул Медведчук.

Политик отметил, что минские соглашения нужны и для того, чтобы вернуть людей, живущих на Донбассе, в Украину, однако здесь необходима политическая воля власти. Ее отсутствие, по мнению Медведчука, может быть чревато потерей этих граждан.

"Верю ли я, что власть может все-таки сделать то, что может повлечь ‒ через реализацию минских соглашений ‒ возвращение людей на Донбассе в Украину? Так я вам хочу сказать: да, я в это верю. Я в это верю, если на это будет политическая воля власти. А если ее не будет, то этого не произойдет. А если этого не произойдет, то тогда альтернативы реализации минских соглашений украинской властью нет. Точнее, альтернатива одна – потеря людей, живущих на Донбассе. Если власть сегодня не реализует минские соглашения, значит, она сознательно идет на то, чтобы потерять и этих людей, и эти территории. Потому что нельзя говорить только о территориях ‒ надо говорить о людях, которые должны увидеть, возвращаясь в Украину, что для них созданы нормальные условия, что они защищены, то есть должны быть и гарантии защиты, и гарантии уровня жизни. Этого пока в действиях украинской власти просто не предвидится. Но изменить свое поведение и свою политику власть может. Я верю, что это возможно, но у меня огромные сомнения, что это произойдет", — заявил лидер ОПЗЖ.



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