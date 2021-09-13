logo
Русский Українська

BTC/USD

44417.40

ETH/USD

3207.00

LTC/USD

180.48

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Вице-президент «Динамо Киев» об аннексии Крыма: «Выйдите на улицу Симферополя и спросите, чей он»
commentss НОВОСТИ Все новости

Вице-президент «Динамо Киев» об аннексии Крыма: «Выйдите на улицу Симферополя и спросите, чей он»

Блогер заявил, что бизнесмен поддержал аннексию Крыма

сегодня, 18:04
Автор:

Станислав Молчанов

Вице-президент ФК "Динамо Киев", бизнесмен Марк Гинзбург высказался об аннексии Крыма Россией и заявил, что Украине нужно "услышать Донбасс". Об этом сообщил в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

Вице-президент «Динамо Киев» об аннексии Крыма: «Выйдите на улицу Симферополя и спросите, чей он»

Марк Гинзбург (фото из открытых источников)

Шнайдер выложил скриншоты с комментариями Гинзбурга под одним из постов в соцсети. Там бизнесмена обвинили в антиукраинской позиции во время выступлений в качестве эксперта на канале "Украина 24" и спросили у него, чей Крым и что происходит на Донбассе.

В ответ Гинзбург посоветовал выйти на улицу Симферополя и спросить о принадлежности полуострова у местных жителей: "Уверен, вам все доступно и понятно объяснят". Также он заявил, что "если называть жителей Донецка боевиками, то диалога не получится". По мнению вице-президента "Динамо", Киеву "в свое время нужно было слышать Донбасс".

Блогер Михаил Шнайдер высказал возмущение таким подходом бизнесмена.

"Друзья, я стесняюсь спросить, а с каких таких пор на нашем украинском телевидении обосновались пророссийские эксперты? "Украина 24", вас там ничего не смущает? Знакомьтесь, это некий Марк Гинзбург. Друг Рамзана Кадырова, поддерживающий аннексию Крыма и требующий "Услышать Донбасс". Эти скриншоты мне прислали друзья с вопросом, а как такое возможно?" — написал он.

Шнайдер добавил, что комментарии Гинзбург уже удалил из-за общественного резонанса.

Вице-президент «Динамо Киев» об аннексии Крыма: «Выйдите на улицу Симферополя и спросите, чей он» - фото 2
Вице-президент «Динамо Киев» об аннексии Крыма: «Выйдите на улицу Симферополя и спросите, чей он» - фото 3
Вице-президент «Динамо Киев» об аннексии Крыма: «Выйдите на улицу Симферополя и спросите, чей он» - фото 4

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Россия предупредила о последствиях для стран, которые приняли участие в "Крымской платформе". Официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет принимать меры относительно тех стран, которые приняли участие в саммите "Крымской платформы", потому что считает, что данное мероприятие несет в себе угрозы территориальной целостности России.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100007952790911/posts/3059634364311627/?d=n
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ