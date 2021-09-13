Вице-президент «Динамо Киев» об аннексии Крыма: «Выйдите на улицу Симферополя и спросите, чей он»

Вице-президент ФК "Динамо Киев", бизнесмен Марк Гинзбург высказался об аннексии Крыма Россией и заявил, что Украине нужно "услышать Донбасс". Об этом сообщил в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

Марк Гинзбург (фото из открытых источников)

Шнайдер выложил скриншоты с комментариями Гинзбурга под одним из постов в соцсети. Там бизнесмена обвинили в антиукраинской позиции во время выступлений в качестве эксперта на канале "Украина 24" и спросили у него, чей Крым и что происходит на Донбассе.

В ответ Гинзбург посоветовал выйти на улицу Симферополя и спросить о принадлежности полуострова у местных жителей: "Уверен, вам все доступно и понятно объяснят". Также он заявил, что "если называть жителей Донецка боевиками, то диалога не получится". По мнению вице-президента "Динамо", Киеву "в свое время нужно было слышать Донбасс".

Блогер Михаил Шнайдер высказал возмущение таким подходом бизнесмена.

"Друзья, я стесняюсь спросить, а с каких таких пор на нашем украинском телевидении обосновались пророссийские эксперты? "Украина 24", вас там ничего не смущает? Знакомьтесь, это некий Марк Гинзбург. Друг Рамзана Кадырова, поддерживающий аннексию Крыма и требующий "Услышать Донбасс". Эти скриншоты мне прислали друзья с вопросом, а как такое возможно?" — написал он.

Шнайдер добавил, что комментарии Гинзбург уже удалил из-за общественного резонанса.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Россия предупредила о последствиях для стран, которые приняли участие в "Крымской платформе". Официальный спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет принимать меры относительно тех стран, которые приняли участие в саммите "Крымской платформы", потому что считает, что данное мероприятие несет в себе угрозы территориальной целостности России.



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