Вице-премьер Любченко придумал новые схемы для давления на бизнес и граждан - СМИ

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Станислав Молчанов
Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко намерен внедрить несколько потенциально коррупционных схем под видом поддержки отечественного производителя и усиления контроля над рынком интернет-торговли. Об этом пишет УНИАН.
Алексей Любченко (фото из открытых источников)
Схемы увеличат коррупционные риски и будут способствовать тенизации целых секторов экономики, а также расцвету контрабанды, считают журналисты.
Издание напоминает, что сегодня в Украине уже действует программа компенсации стоимости агротехники отечественного производства — 25% можно получить через банк-партнер Минагрополитики. Однако, по данным источников авторов в Минэкономики, теперь речь идет о существенном расширении программы, в частности, на другую продукцию машиностроения, по примеру соседней Беларуси, которая продает свои трактора и грузовые автомобили также с компенсацией 15-25% из бюджета.
Журналисты указывают на несколько корруптогенных факторов этой инициативы. Во-первых, это теневые схемы включения в программу производителей такой "нужной" продукции. Во-вторых, коррупционной может оказаться схема включения в процесс банков-партнеров. В-третьих, вряд ли обойдется без коррупции и на стороне покупателя, который наверняка должен будет пройти множество бюрократических процедур, чтобы получить свою компенсацию в полном объеме и в обещанные сроки, а за ускорение — заплатить.
Еще одна новая инициатива Минэкономики направлена на усиление контроля над рынком интернет-торговли. Минэкономки инициировало проект закона "О защите прав потребителей", который должен внедрить новые "действенные механизмы" по регулированию интернет-торговли. Согласно документу, предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как предприятии и установленный перечень информации о продукции. В законопроекте дается определение "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)"; устанавливается ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования для его идентификации.
В Минэкономики говорят, что после принятие закона Госпродпотребслужба получит право обращаться к провайдеру сайта и ограничивать доступ хозсубъектов, которые используют "нечестную предпринимательскую практику", нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Алексей Любченко будет "закручивать гайки" бизнесу осенью — СМИ.
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