"Верьте в Украину": Денис Шмыгаль обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России (ВИДЕО)

На фоне обострения ситуации на границе нашей страны и риска военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам. Обращение было опубликовано на официальной странице премьер-министра Украины.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Сегодня нам нужно не поддаваться гибридным провокациям врага. Наша армия сильна. Такими должны быть и мы. Наши солдаты должны почувствовать, что за ними тоже сила — сильный духом, мудрый, единственный украинский народ", — заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что Россия является опасным соседом, который пытается нас уничтожить, однако армия Украины обеспечена всем необходимым и готова дать отпор в любой момент.

Шмыгаль призвал украинцев сохранять самообладание, не поддаваться на провокации врага и дезинформацию.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления о вероятном наступлении на Украину. В России заявляют, что против страны ведут информационную войну.

Комментарии информировали о том, что Появилось видео поступка украинца на Олимпиаде в Пекине, который вызвал бурную реакцию в РФ. Украинский спортсмен в конце своего выступление показал плакат.

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