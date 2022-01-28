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Верховная Рада разрешила применять стрелковое оружие терробороне

Среди наиболее существенных изменений – четко выписаны полномочия Сил специальных операций

сегодня, 01:40
Автор:

Ольга Чародий
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Верховная Рада Украины разрешила добровольческим формированиям территориальных общин использовать личное охотничье и табельное стрелковое оружие. За новую редакцию закона о национальном сопротивлении проголосовали 278 народных депутатов. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады 27 января. В тексте поправки к документу отмечается, что члены добровольческих формирований территориальных общин имеют право применять при выполнении задач терробороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабмином.

Верховная Рада разрешила применять стрелковое оружие терробороне

Рада (фото из открытых источников)

Среди наиболее существенных изменений – четко выписаны полномочия Сил специальных операций, которые будут управлять Движением сопротивления, и предоставление добровольцам права использовать стрелковое табельное оружие, а при необходимости по приказу Главнокомандующего ВСУ – и другое вооружение. Кроме этого, законом урегулированы вопросы денежного вознаграждения лицам, которые проходят военную службу во время личного периода и вопросы порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины при введении правового режима военного положения.

Соответствующие изменения внесены в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об административных услугах", "О Национальной гвардии Украины", "О правовом режиме военного положения".

Напомним, в бюджете на 2022 год заложено финансирование, как на территориальную оборону, так и на силы сопротивления. Поэтому нет никаких оснований говорить, что на оборону в Украине сегодня не хватает денег, потому как деньги заложены в бюджет, и они выделены. Как передает портал "Комментарии", об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. "Могут наблюдаться небольшие организационные сложности с разворачивания батальонов территориальной обороны. Но, по тем планам, которые утверждены правительством 28 декабря прошлого года уже развернуты бригады территориальной обороны во всех приграничных областях, а концу февраля этот процесс будет завершен во всех регионах страны. Сейчас также идет процесс по формировании добровольческих отрядов территориальной обороны в ОТГ", – уточнил Федор Вениславский.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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