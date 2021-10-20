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Верховная Рада приняла проект госбюджета на следующий год: кто и как проголосовал

Законопроект должны доработать и представить на второе чтение

сегодня, 16:20
Автор:

Козлова Альбіна

Верховная Рада приняла проект госбюджета на следующий год: кто и как проголосовал

Законопроект депутаты рассмотрят во втором чтении, фото из открытых источников

Народные депутаты приняли в первом чтении проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 (№ 6000) за основу. "За" документ проголосовали 264 депутата.

Из партии "Слуга народа" проголосовали 223 депутата, из партии "Батькивщина" — 2, из партии "За майбутне" — 12, из партии "ДОВИРА" — 16 и еще 11 внефракционных депутатов.

Известно, что "за" проголосовали члены фракции "Батькивщины" — Мейдич и Яценко. Фракция "Европейской Солидарности" раскритиковала проект бюджета и проголосовала "против".

Во фракции ОПЗЖ — 12 депутатов проголосовали "против", семь — воздержались. Дмитрий Разумков проголосовал "за". Не голосовала фракция "Голоса".

По словам председателя бюджетного комитета Юрия Аристова, народные депутаты подавали 3284 предложения к документу и члены комитета вместе с представителями Минфина и Счетной палаты все эти рекомендации проработали и планируют включить в проект более 1500 предложений.

Правительству еще предстоит рассмотреть и внести изменения в проект ко второму чтению. Речь идет о повышении прожиточного минимума, минимальной зарплаты и других важных экономических показателей. Такую рекомендацию выдвинул комитет.

К законопроекту будут внесены изменения по вопросам финансирования мероприятий по борьбе с COVID-19 и реализации государственных программ и проектов.

По словам министра финансов Сергея Марченко, бюджет на 2022 обсуждался с экспертами и членами профильных ассоциаций, международными партнерами, поэтому этот бюджет сбалансирован.

Партийцы объединения "Справедливость" отметили, что в проект следует включить денежную субвенцию на оплату труда воспитателям детских садов. Проект бюджета должны в ноябре рассмотреть во втором чтении.

Как сообщал портал "Комментарии", некоторые регионы беднеют, а некоторые — богатеют. В инфографике приводятся данные при доходы регионов в течение девяти месяцев 2021 года. По диаграммами видно, в которых местностях растут доходы от различных источников доходов, а где они уменьшаются.

Верховная Рада приняла проект госбюджета на следующий год: кто и как проголосовал - фото 2


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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/20/678873/
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