Верховная рада назначила трех новых министров: чем они живут и что имеют

Сегодня Верховная Рада назначила трех новых министров. Виктор Ляшко возглавил Министерство здравоохранения, Александр Кубраков – Мининфраструктуры, Алексей Любченко стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Чем живут, что имеют и как отдыхают новоиспеченные министры, пишут "Сегодня.

Александр Кубраков, Алексей Любченко, Виктор Ляшко (фото из открытых источников)

Александр Кубраков

Александр Кубраков бывший глава Укравтодора. Согласно декларации, имеет квартиру, несколько автомобилей и наличности на пять миллионов гривен. Женат, воспитывает двух сыновей. Страница в Facebook – без единого намека на личное.

Алексей Любченко

Алексей Любченко не слишком активный пользователь социальных сетей. Женат, есть сын. Собственной недвижимости нет, только карабин и элитные часы, а на жену и сына зарегистрировано жилье, земля, машины и катер.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко во время визита в Хмельницкий пил кофе с президентом в кафе, которое было закрыто на карантин. Потом оплатил штраф. В собственности – квартира под Киевом, земля и автомобиль. Женат, есть дочь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что уволенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко будет работать в Офисе президента.

Как сообщали ранее главные причины увольнения министров инфраструктуры Владислава Криклия и экономики Игоря Петрашко — они не справились с поставленными задачами. Причина увольнения министра здравоохранения — дестабилизация работы правительства. Об этом во время пресс-конференции рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Экс-министра здравоохранения Максима Степанова могли уволить раньше, однако президент не вмешивался в ситуацию в правительстве из-за того, что опасался дестабилизации ситуации в медицине во время пандемии COVID-19.

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