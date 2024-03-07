Верховная Рада может распустить облсовет в важном регионе. В чем причина

По словам Ивана Федорова, с таким предложением в Верховную Раду обратилось центральное руководство Украины. Главная причина – депутаты областного совета за два года войны не приняли ни одного решения, которое пошло бы в пользу общества.

Иван Федоров

Как подчеркнул Федоров, сейчас пять областных учреждений работают без директоров, в очень многих учреждениях у директоров закончились контракты и с этим никто ничего не делал.

Кроме того, председатель Запорожской ОВА сообщил, что в области очень много работы, в частности, связанной с релоцированными предприятиями, ведь для них нужно искать площади, имущество. Также, добавил Федоров, очень большие проблемы с пациентами.

"Поэтому это такой огромный клубок проблем, которые мы должны решать",

– сказал председатель Запорожской ОВА.

При этом он объяснил, почему областной совет не смог эффективно работать в течение двух лет полномасштабной войны. По его словам, часть депутатов оказалась коллаборантами, другая часть – бросила все и скрылась за границу. Правда, есть и такие депутаты, которые воюют на фронте.

Вместе с тем, как добавил Федоров, в городе все же есть некоторые депутаты областного совета и они готовы выполнять свою работу. Однако правда в том, что областной совет не принимает решений, которые так нужны общине.

Напомним, Иван Федоров ранее работал в должности городского головы Мелитополя. В конце января 2024 его назначили председателем Запорожской областной военной администрации.

Портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры на Запорожском направлении для проведения мясных штурмов используют квадроциклы . По словам военных, к такой тактике враг прибегает из-за нехватки у него бронетехники.