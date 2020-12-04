kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

19489.54

ETH/USD

618.53

LTC/USD

89.41

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Верховная Рада хочет запретить арестовывать беременных и подростков
commentss НОВОСТИ Все новости

Верховная Рада хочет запретить арестовывать беременных и подростков

В частности, появятся категории правонарушителей, к которым не будут применять административный арест.

сегодня, 02:26
Автор:

Ольга Чародий

Беременных и подростков не будут арестовывать – народные депутаты намерены изменить правила административного ареста в Украине. В соответствии с изменениями, которые планируют ввести в законодательство, а именно  законопроектом №3048а,  подростки, беременные женщины, инвалиды и одинокие родители не могут быть арестованы. Об этом отметили в трансляции заседания совета.

Верховная Рада хочет запретить арестовывать беременных и подростков

Фото из открытых источников

Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях коснуться списка лиц, к кому не будут применять административный арест.

А именно:

- к лицам с инвалидностью первой и второй групп;

- несовершеннолетним;

- беременным женщинам;

- к одиноким отцам, матерям или лицам, которое их заменяют и воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Сообщается, что эти нормы ареста будут касаться только административных правонарушений, в уголовных делах подобная мера пресечения будет применяться к указанным выше группам населения.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича своим внештатным советником. Он будет отвечать за коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны. Арестовича официально представили на встрече с руководителями профильных ведомств. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7dgX5qrQvlQ
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ