Верховная Рада хочет запретить арестовывать беременных и подростков

Беременных и подростков не будут арестовывать – народные депутаты намерены изменить правила административного ареста в Украине. В соответствии с изменениями, которые планируют ввести в законодательство, а именно законопроектом №3048а, подростки, беременные женщины, инвалиды и одинокие родители не могут быть арестованы. Об этом отметили в трансляции заседания совета.

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Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях коснуться списка лиц, к кому не будут применять административный арест.

А именно:

- к лицам с инвалидностью первой и второй групп;

- несовершеннолетним;

- беременным женщинам;

- к одиноким отцам, матерям или лицам, которое их заменяют и воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Сообщается, что эти нормы ареста будут касаться только административных правонарушений, в уголовных делах подобная мера пресечения будет применяться к указанным выше группам населения.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича своим внештатным советником. Он будет отвечать за коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны. Арестовича официально представили на встрече с руководителями профильных ведомств.



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