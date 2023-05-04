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Венгерский банк признали международным спонсором войны

НАПК внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны. Банк давал льготные условия для русских военных.

сегодня, 17:00
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Автор:

Slava Kot

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление НАПК.

Венгерский банк признали международным спонсором войны

OTP Bank – международный спонсор войны. Фото из открытых источников

НАПК объясняет такое решение тем, что руководство венгерского банка разрешило деятельность OTP Bank в Российской Федерации и фактически признало квазиобразование на востоке Украины "ЛНР" и "ДНР".


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"Российский ОТП Банк остается одним из ведущих банков на российском рынке финансовых услуг даже после вторжения России в Украину", — говорится в заявлении НАПК.

OTP Bank входит в международную финансовую группу ОТП (OTP Group). Эта группа лидирует на рынке финуслуг в центральной и восточной частях Европы, в частности, филиалы банка присутствуют в РФ, Украине, Румынии, Хорватии, Словении и других странах.

НАПК утверждает, что венгерский банк обслуживает на российском рынке более 2,2 млн клиентов и имеет свои отделения в 1850 населенных пунктах России. Согласно обнародованной отчетности OTP Group на 2021 год прибыль российского филиала венгерского банка составляла 37,6 млрд форинтов (свыше 4 млрд гривен), что составляет 7,6% от общей прибыли OTP Bank.

Также сообщалось, что венгерский банк предоставляет российским военным льготные условия кредитования. Напомним, что недавно Raiffeisen банк также признали международным спонсором войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии растут настроения за выход из ЕС.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан идет на уступки и может разблокировать для Венгрии 13 млрд. евро от Европейского Союза.



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Источник: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/kredytuyut-okupantiv-nazk-vneslo-otp-bank-do-pereliku-mizhnarodnyh-sponsoriv-vijny/
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