Венедиктова взялась за "Приват": чего ждать Коломойскому

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Сергей Медведев
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что дела в отношении группы "Приват" будут активизированы. Почему это сообщения появилось именно сейчас и связано ли это с результатами выборов в США или с внутриполитическими раскладами в Украине читателям "Комментариев" поведали украинские эксперты.
Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что активизация вокруг дела "Привата" связана с внутриполитическими процессами в Украине.
"Мы видим, что среди монобольшинства есть группа, которая напрямую связана с Коломойским. И эта группа в последнее время занимает довольно деструктивную позицию в контексте принятия ряд важных решений, — отмечает эксперт. – В итоге "Слуга народа" часто недобирает голоса своей фракции – прежде всего, по вине группы Коломойского. А ряд членов этой группы, тот же Дубинский, в медиапространстве активно критикуют власть, действия правительства, своей партии. Создается впечатление, что это выступает не представитель СН, а кто-то из "Европейской солидарности" или ОПЗЖ".
По мнению Игоря Петренко, сейчас отношения между Зеленским и Коломойским накалены.
"У Коломойского — много амбиций, удовлетворить которые пока не получается. К примеру, ходили слухи, что он активно продвигал лидера подконтрольной себе политсилы "За майбутнє" Игоря Палицу на пост премьера. Но этого не случилось, — отмечает представитель МЦПИ. — Потому Коломойский периодически осуществляет давление на Зеленского. И активизация дел по "Привату" может быть своеобразным инструментом с целью приструнить олигарха".
Не исключает Игорь Петренко и другой вариант. Что всё происходящее может быть своеобразной игрой на публику.
"С одной стороны, Зеленскому и его окружению выгодно показывать, что они якобы независимы. В том числе от Коломойского. Мол, видите, есть дела по группе "Приват", есть антиколомойский закон. Для нас все равны. С другой стороны, Коломойский может негласно получать какие-то преференции, — размышляет эксперт. — К примеру, он так и сохранил влияние на менеджмент Центрэнерго. В общем, где-то теряет, а где-то – получает".
Еще один фактор – разговоры о неэффективности деятельности Венедиктовой на посту генпрокурора. И ей нужно показать хотя бы видимость бурной деятельности.
"Вот и решили совместить приятное с полезным. И "деятельность" Венедиктовой показать, и Коломойского как бы "наказать". Не думаю, что увидим особые результаты, — признался Игорь Петренко. — А именно – передачу дел в суды, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в махинациях".
Что касается США, то они, по мнению эксперта, если захотят, сами могут провести расследование и привлечь Коломойского к ответственности. Тем более, что к нему есть вопросы у соответствующих органов за океаном. Но, возможно, предполагает Игорь Петренко, Коломойский интереснее американцам как определенный рычаг влияния на украинские власти.
Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар напоминает, что схожие заявления поступали от многих генеральных прокуроров, в отношении разных финансово-промышленных групп. Вот только – толку…
"За все 29 лет независимости в Украине ни одно уголовное дело против собственников каких либо финансово-промышленных групп (в простонародии – олигархов) обвинительным приговором не заканчивалось. Шансы привлечь к ответственности людей с таким размером активов, при наличии нескольких паспортов других стран и беря во внимание крайне коррумпированную правоохранительную систему Украины, равны нулю, — уверен эксперт. — Более того, владельцы группы Приват опосредованно владеют активами и прямого отношения к операционной деятельности не имеют. Что затруднит (а скорее — сделает невозможным) привлечение к ответственности ее фактических собственников. Даже у следователей и получится собрать достаточно доказательной базы для формирования состава преступления, во что лично я слабо верю".
По мнению Дениса Бондара, нынешняя "активизация" дел больше похоже на внутренние расклады.
"В Украине открытие уголовных производств или возобновление, всегда использовались, как способ давления для принятия нужных решений, — отмечает эксперт. — Подводя итоги, могу предположить, что, как неожиданно это дело активизировалось, также и остановится".
Как сообщал портал "Комментарии", "Приватбанк" отсудил 1 млрд грн у компании Коломойского.
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