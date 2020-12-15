Венедиктова взялась за "Приват": чего ждать Коломойскому

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что дела в отношении группы "Приват" будут активизированы. Почему это сообщения появилось именно сейчас и связано ли это с результатами выборов в США или с внутриполитическими раскладами в Украине читателям "Комментариев" поведали украинские эксперты.

"Игра на публику и давление на Коломойского"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает, что активизация вокруг дела "Привата" связана с внутриполитическими процессами в Украине.

"Мы видим, что среди монобольшинства есть группа, которая напрямую связана с Коломойским. И эта группа в последнее время занимает довольно деструктивную позицию в контексте принятия ряд важных решений, — отмечает эксперт. – В итоге "Слуга народа" часто недобирает голоса своей фракции – прежде всего, по вине группы Коломойского. А ряд членов этой группы, тот же Дубинский, в медиапространстве активно критикуют власть, действия правительства, своей партии. Создается впечатление, что это выступает не представитель СН, а кто-то из "Европейской солидарности" или ОПЗЖ".

По мнению Игоря Петренко, сейчас отношения между Зеленским и Коломойским накалены.

"У Коломойского — много амбиций, удовлетворить которые пока не получается. К примеру, ходили слухи, что он активно продвигал лидера подконтрольной себе политсилы "За майбутнє" Игоря Палицу на пост премьера. Но этого не случилось, — отмечает представитель МЦПИ. — Потому Коломойский периодически осуществляет давление на Зеленского. И активизация дел по "Привату" может быть своеобразным инструментом с целью приструнить олигарха".

Не исключает Игорь Петренко и другой вариант. Что всё происходящее может быть своеобразной игрой на публику.

"С одной стороны, Зеленскому и его окружению выгодно показывать, что они якобы независимы. В том числе от Коломойского. Мол, видите, есть дела по группе "Приват", есть антиколомойский закон. Для нас все равны. С другой стороны, Коломойский может негласно получать какие-то преференции, — размышляет эксперт. — К примеру, он так и сохранил влияние на менеджмент Центрэнерго. В общем, где-то теряет, а где-то – получает".

Еще один фактор – разговоры о неэффективности деятельности Венедиктовой на посту генпрокурора. И ей нужно показать хотя бы видимость бурной деятельности.

"Вот и решили совместить приятное с полезным. И "деятельность" Венедиктовой показать, и Коломойского как бы "наказать". Не думаю, что увидим особые результаты, — признался Игорь Петренко. — А именно – передачу дел в суды, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в махинациях".

Что касается США, то они, по мнению эксперта, если захотят, сами могут провести расследование и привлечь Коломойского к ответственности. Тем более, что к нему есть вопросы у соответствующих органов за океаном. Но, возможно, предполагает Игорь Петренко, Коломойский интереснее американцам как определенный рычаг влияния на украинские власти.

"Ни одно уголовное дело против олигархов приговором не заканчивалось"

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар напоминает, что схожие заявления поступали от многих генеральных прокуроров, в отношении разных финансово-промышленных групп. Вот только – толку…

"За все 29 лет независимости в Украине ни одно уголовное дело против собственников каких либо финансово-промышленных групп (в простонародии – олигархов) обвинительным приговором не заканчивалось. Шансы привлечь к ответственности людей с таким размером активов, при наличии нескольких паспортов других стран и беря во внимание крайне коррумпированную правоохранительную систему Украины, равны нулю, — уверен эксперт. — Более того, владельцы группы Приват опосредованно владеют активами и прямого отношения к операционной деятельности не имеют. Что затруднит (а скорее — сделает невозможным) привлечение к ответственности ее фактических собственников. Даже у следователей и получится собрать достаточно доказательной базы для формирования состава преступления, во что лично я слабо верю".

По мнению Дениса Бондара, нынешняя "активизация" дел больше похоже на внутренние расклады.

"В Украине открытие уголовных производств или возобновление, всегда использовались, как способ давления для принятия нужных решений, — отмечает эксперт. — Подводя итоги, могу предположить, что, как неожиданно это дело активизировалось, также и остановится".

Как сообщал портал "Комментарии", "Приватбанк" отсудил 1 млрд грн у компании Коломойского.





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