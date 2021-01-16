Вакцинация от Covid-19: Лидер областной ОПЗЖ рассказал об итогах опроса 10-ти тысяч жителей Днепропетровщины

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Станислав Молчанов
Украине нужно использовать возможность самостоятельно
производить доступную вакцину от коронавируса уже сейчас по российской
технологии, и ни от кого не зависеть. Так считают 95% жителей Днепропетровской
области, участвовавшие в опросе, который провели представители партии
"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ".
Геннадий Гуфман (фото из открытых источников)
В опросе приняли участие 10 тысяч человек разного возраста,
проживающие в Днепре и крупных городах региона – Каменском, Павлограде,
Новомосковске, Никополе, Марганце и других. Опрос провели методом телефонного
обзвона с 14 декабря 2020 по 13 января 2021 года.
По результатам опроса, 82% считают, что провал массовой вакцинации
от Covid-19 в Украине – это преступление против нации и виновных нужно отдавать
под суд. 78% жителей Днепропетровской области считают, что чиновники должны
нести за это криминальную ответственность.
Отвечая на вопрос "Что нужно делать во время пандемии COVID-19 в Украине", участники опроса чаще говорили, что в нашей стране есть фармакологические предприятия, которые, получив разрешение на трансферт технологии российской вакцины, могут успешно производить вакцину от коронавируса в Украине.
Поэтому 95% считают, что сейчас нужно первым делом начать самостоятельно производить вакцину в Украине по российской технологии, а не зависеть от Китая или Европы. Участники опроса высказали мнение против того, чтобы власть закупала вакцину у Китая. Люди уверены, что в договоренностях с Китаем есть коррупционные схемы, как чиновники смогут нажиться на этих закупках. И власть отказывается от российской вакцины, потому что не сможет на ней обогатиться.
Региональная команда партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" продолжает сбор мнений людей. Каждый житель области может активно включиться в обсуждение социально важной темы — вакцинация от коронавируса.
Как отметили в областной парторганизации "ОПЗЖ", опрос будет продолжаться в телефонном режиме, на страницах партии в Фейсбуке https://www.facebook.com/zhyttia.dp.region/posts/944792206054377, на сайте https://gittyadnipra.com. Заполнить бланк опроса можно будет и в информационных палатках ОПЗЖ, работа которых более активно продолжится после окончания локдауна.
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