Вакцинация от Covid-19: Лидер областной ОПЗЖ рассказал об итогах опроса 10-ти тысяч жителей Днепропетровщины

Украине нужно использовать возможность самостоятельно производить доступную вакцину от коронавируса уже сейчас по российской технологии, и ни от кого не зависеть. Так считают 95% жителей Днепропетровской области, участвовавшие в опросе, который провели представители партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ".

Геннадий Гуфман (фото из открытых источников)

В опросе приняли участие 10 тысяч человек разного возраста, проживающие в Днепре и крупных городах региона – Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Марганце и других. Опрос провели методом телефонного обзвона с 14 декабря 2020 по 13 января 2021 года.

"Вопрос вакцинации стоит также остро, как и снижение коммунальных тарифов. Поэтому мы провели опрос, используя базу не только наших сторонников и единомышленников, но и частников наших разных социальных мероприятий и инициатив. Подавляющее большинство считают, что провал кампании по вакцинации простых украинцев – это преступление, а виновные должны нести ответственность. Люди поддерживают идею о собственном производстве вакцины в Украине по российской технологии. Мы бы могли уже сегодня производить эту вакцину и спасать жизни", – сообщил руководитель Днепропетровской областной парторганизации "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Геннадий Гуфман.

По результатам опроса, 82% считают, что провал массовой вакцинации от Covid-19 в Украине – это преступление против нации и виновных нужно отдавать под суд. 78% жителей Днепропетровской области считают, что чиновники должны нести за это криминальную ответственность.

Отвечая на вопрос "Что нужно делать во время пандемии COVID-19 в Украине", участники опроса чаще говорили, что в нашей стране есть фармакологические предприятия, которые, получив разрешение на трансферт технологии российской вакцины, могут успешно производить вакцину от коронавируса в Украине.





Поэтому 95% считают, что сейчас нужно первым делом начать самостоятельно производить вакцину в Украине по российской технологии, а не зависеть от Китая или Европы. Участники опроса высказали мнение против того, чтобы власть закупала вакцину у Китая. Люди уверены, что в договоренностях с Китаем есть коррупционные схемы, как чиновники смогут нажиться на этих закупках. И власть отказывается от российской вакцины, потому что не сможет на ней обогатиться.

Региональная команда партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" продолжает сбор мнений людей. Каждый житель области может активно включиться в обсуждение социально важной темы — вакцинация от коронавируса.









Как отметили в областной парторганизации "ОПЗЖ", опрос будет продолжаться в телефонном режиме, на страницах партии в Фейсбуке https://www.facebook.com/zhyttia.dp.region/posts/944792206054377, на сайте https://gittyadnipra.com. Заполнить бланк опроса можно будет и в информационных палатках ОПЗЖ, работа которых более активно продолжится после окончания локдауна.

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