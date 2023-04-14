В заповеднике «Киево-Печерская лавра» новый генеральный директор: Что известно

Соответствующий приказ о его назначении подписал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, пишут "Комментарии".



Максим Остапенко стал гендиректором заповедника "Киево-Печерская лавра"

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"Хочу поздравить нового и. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко", — написал он в Telegram-канали .

Как добавил Ткаченко: Максим Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ.

С 2007 года Остапенко занимал должность гендиректора Национального заповедника "Хортица". Во время войны он вступил в ряды ВСУ.

"Хочу отметить, что этот человек предан своему делу, который чрезвычайно эффективно сработал в начале войны по сохранению сокровищ заповедника "Хортица", для которого защита государства и его ценностей как материальных, так и нематериальных – приоритет", — отметил Ткаченко.

По его мнению, новый гендиректор Остапенко заповедника сможет усилить работу Киево-Печерской лавры.

Также Ткаченко поблагодарил за деятельность бывшего и.о. гендиректора заповедника Александра Рудника, который теперь будет исполнять обязанности заместителя руководителя.

Напомним, "Комментарии" писали, что происходит вокруг лавры – почему СБУ взялась за УПЦ МП. Все идет к тому, что рано или поздно возникнет вопрос о статусе УПЦ МП и пребывании ее в Киево-Печерской лавре – как одной из величайших православных святынь.

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