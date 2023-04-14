В заповеднике «Киево-Печерская лавра» новый генеральный директор: Что известно

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Соответствующий приказ о его назначении подписал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, пишут "Комментарии".
Максим Остапенко стал гендиректором заповедника "Киево-Печерская лавра"
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Как добавил Ткаченко: Максим Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ.
С 2007 года Остапенко занимал должность гендиректора Национального заповедника "Хортица". Во время войны он вступил в ряды ВСУ.
По его мнению, новый гендиректор Остапенко заповедника сможет усилить работу Киево-Печерской лавры.
Также Ткаченко поблагодарил за деятельность бывшего и.о. гендиректора заповедника Александра Рудника, который теперь будет исполнять обязанности заместителя руководителя.
Напомним, "Комментарии" писали, что происходит вокруг лавры – почему СБУ взялась за УПЦ МП. Все идет к тому, что рано или поздно возникнет вопрос о статусе УПЦ МП и пребывании ее в Киево-Печерской лавре – как одной из величайших православных святынь.
Читайте на сайте "Комментарии", ряд скандалов в разных регионах Украины относительно защитников с участием священнослужителей УПЦ МП и недобросовестных граждан.
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