Затягивание процесса мобилизации, чем занимается украинский парламент, создает опасность для обороноспособности страны, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Верховная Рада хочет усилить мобилизацию. Фото из открытых источников

"Затягивание принятия закона о мобилизации и вообще торможение процесса мобилизации – крайне странная и опасная ситуация. И уборка оттуда норм об ограничениях для уклонистов – тоже. Без того политизировали этот вопрос, то называя какие-то цифры, то придумывая инициативы типа бронирования за деньги. Вместо принятия неотложных решений уже четвертый месяц в медиа происходит цирк, а в повестке дня "главным вопросом" становится блокировка Telegram . Нам необходимо обновление законодательства с четкими механизмами реестра военнообязанных и ответственностью. После этого нам нужно менять систему отбора, подготовки и многие другие важные аспекты, а не бесконечно слушать пустые заявления", — подчеркнул офицер ВСУ.

Максим Жорин добавил, что все возмущаются отсутствием решений Конгресса США в то время, как украинский парламент правки к одному законопроекту не может рассмотреть более месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что количество долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян. Совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и сейчас достигает $576,8 млрд.