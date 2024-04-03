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В ВСУ резко раскритиковали ВРУ: что произошло

В Украине четвертый месяц рассматривают законопроект об усилении мобилизации

сегодня, 22:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Затягивание процесса мобилизации, чем занимается украинский парламент, создает опасность для обороноспособности страны, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ резко раскритиковали ВРУ: что произошло

Верховная Рада хочет усилить мобилизацию. Фото из открытых источников

"Затягивание принятия закона о мобилизации и вообще торможение процесса мобилизации – крайне странная и опасная ситуация. И уборка оттуда норм об ограничениях для уклонистов – тоже. Без того политизировали этот вопрос, то называя какие-то цифры, то придумывая инициативы типа бронирования за деньги. Вместо принятия неотложных решений уже четвертый месяц в медиа происходит цирк, а в повестке дня "главным вопросом" становится блокировка Telegram. Нам необходимо обновление законодательства с четкими механизмами реестра военнообязанных и ответственностью. После этого нам нужно менять систему отбора, подготовки и многие другие важные аспекты, а не бесконечно слушать пустые заявления", — подчеркнул офицер ВСУ.

Максим Жорин добавил, что все возмущаются отсутствием решений Конгресса США в то время, как украинский парламент правки к одному законопроекту не может рассмотреть более месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что количество долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян. Совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и сейчас достигает $576,8 млрд.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5097
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