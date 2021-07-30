В Верховной Раде есть люди, объединенные широкими интересами - Гудименко

Можно ли вообще говорить о том, что в современной Украине есть политические партии в классическом смысле этого слова. К примеру, есть ли они в Верховной Раде? Или там существуют, только, так сказать "клубы по интересам"? Я бы сказал, что в Верховной Раде есть люди, объединенные широкими интересами. Об этом в интервью изданию "Комментарии" заявил один из основателей политической партии "Демократическая сокира" и ее лидер Юрий Гудименко.

Юрий Гудименко (фото из открытых источников)

"Я бы назвал этих людей проукраинскими консерваторами. Безусловно, там есть и либералы. Но украинская политическая конъюнктура предусматривает заигрывание с электоратом, что в свою очередь делает невозможным длительное соблюдение той или иной идеологии. Традиционно считается, что основой украинского электората есть люди пенсионного или предпенсионного возраста, а этих людей принято рассматривать — хотя мне кажется это мифом — как людей консервативных, религиозных, а не либеральных, не современные и таких, которые не способны воспринимать любые современные тренды", — считает Гудименко.

По его словам, поэтому политические партии начинают подстраиваться под этот мифический электорат.

"Разве что десять процентов политических партий придерживаются своей идеологии. Остальные же прибегают к популизму. К сожалению. Впрочем, результаты выборов и социологические опросы опровергают ту точку зрения, которая утверждает, что рядовой украинский избиратель является консервативным и по своему мировоззрению находится несколько не в шестнадцатом веке", — добавил он.

Ранее Юрий Гудименко заявил, что в парламенте может появиться еще одна политическая сила.

Напомним, в парламенте может появиться еще одна политическая сила. Об этом в интервью изданию "Комментарии" заявил один из основателей политической партии "Демократическая сокира" и ее лидер Юрий Гудименко.

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