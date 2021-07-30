В Верховной Раде есть люди, объединенные широкими интересами - Гудименко

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Ольга Чародий
Можно ли вообще говорить о том, что в современной Украине
есть политические партии в классическом смысле этого слова. К примеру, есть ли
они в Верховной Раде? Или там существуют, только, так сказать "клубы по
интересам"? Я бы сказал, что в Верховной Раде есть люди, объединенные
широкими интересами. Об этом в интервью изданию "Комментарии" заявил
один из основателей политической партии "Демократическая сокира" и ее
лидер Юрий Гудименко.
Юрий Гудименко (фото из открытых источников)
По его словам, поэтому политические партии начинают
подстраиваться под этот мифический электорат.
Ранее Юрий Гудименко заявил, что в парламенте может появиться еще одна политическая сила.
Напомним, в парламенте может появиться еще одна политическая сила. Об этом в интервью изданию "Комментарии" заявил один из основателей политической партии "Демократическая сокира" и ее лидер Юрий Гудименко.
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