В украинских вузах станет больше иностранных студентов

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Ольга Чародий
В Украине планируют запустить электронную платформу,
благодаря которой любой желающий
иностранный абитуриент сможет поступить в украинский ВУЗ намного проще и
быстрее. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о скором запуске электронной платформы, которая упростит и сделает прозрачной процедуру поступления иностранных граждан на обучение в высшие учебные заведения Украины. В комментарии о распоряжении ускорить запуск контролирующей системы говорится.
Также в сообщении говорится, что запуск системы позволит снизить уровень коррупции в сфере образования минимизировать количество спорных вопросов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство образования в срочном режиме обсуждает внедрение формата онлайн-образования для школ и высших учебных заведений. Сообщается, что правительство намерено восстановить учебный процесс и не допустить срыва учебного года для выпускников и студентов.
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