В украинских вузах станет больше иностранных студентов

В Украине планируют запустить электронную платформу, благодаря которой любой желающий иностранный абитуриент сможет поступить в украинский ВУЗ намного проще и быстрее. Фото из открытых источников

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о скором запуске электронной платформы, которая упростит и сделает прозрачной процедуру поступления иностранных граждан на обучение в высшие учебные заведения Украины. В комментарии о распоряжении ускорить запуск контролирующей системы говорится.

"Создание электронной платформы для иностранных студентов должно модернизировать систему поступления в направлении доступности и комфортности как для университетов и институтов, так и для абитуриентов", — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Также в сообщении говорится, что запуск системы позволит снизить уровень коррупции в сфере образования минимизировать количество спорных вопросов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство образования в срочном режиме обсуждает внедрение формата онлайн-образования для школ и высших учебных заведений. Сообщается, что правительство намерено восстановить учебный процесс и не допустить срыва учебного года для выпускников и студентов.





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