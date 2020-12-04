kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

19514.08

ETH/USD

618.48

LTC/USD

89.11

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика В украинских вузах станет больше иностранных студентов
commentss НОВОСТИ Все новости

В украинских вузах станет больше иностранных студентов

Как считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, запуск электронной платформы позволит снизить уровень коррупции в сфере образования минимизировать количество спорных вопросов.

сегодня, 00:38
Автор:

Ольга Чародий

В Украине планируют запустить электронную платформу, благодаря которой любой желающий  иностранный абитуриент сможет поступить в украинский ВУЗ намного проще и быстрее.

В украинских вузах станет больше иностранных студентов

Фото из открытых источников

Так,  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о скором запуске электронной платформы, которая упростит и сделает прозрачной процедуру поступления иностранных граждан на обучение в высшие учебные заведения Украины.  В комментарии о распоряжении ускорить запуск контролирующей системы говорится.

 "Создание электронной платформы для иностранных студентов должно модернизировать систему поступления в направлении доступности и комфортности как для университетов и институтов, так и для абитуриентов", — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Также в сообщении говорится, что запуск системы позволит снизить уровень коррупции в сфере образования минимизировать количество спорных вопросов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство образования в срочном режиме обсуждает внедрение формата онлайн-образования для школ и высших учебных заведений. Сообщается, что правительство намерено восстановить учебный процесс и не допустить срыва учебного года для выпускников и студентов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-doruchiv-prishvidshiti-stvorennya-e-platformi-dlya-inozemnih-studentiv
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ