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Главная Новости Политика внутренняя политика В Украине введут соцпакеты с накопительными пенсиями для бюджетников
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В Украине введут соцпакеты с накопительными пенсиями для бюджетников

В будущем опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии будет распространен на социальных работников

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

Правительство Украины, которое определилось, как будут расти пенсии в 2022 году, приняло решение о начале введения социальных пакетов с накопительными пенсиями для бюджетников, но уже в 2023 году. Соответствующее решение КМ должна разработать рабочая группа на базе действующего законодательства. В ее работе 3 августа и принял участие премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Украине введут соцпакеты с накопительными пенсиями для бюджетников

Пенсии в Украине. Фото из открытых источников

"Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать. Это без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель — внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом", — заявил глава правительства.

По его словам, в будущем опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.

"Отсутствие системы накопительной пенсии в Украине в течение 30 лет, как и фондового рынка, является преступлением против государства и украинцев. В наших руках это преступление пресечено и исправлено. Помимо обеспечения достойной пенсии для людей, мы также обеспечим реальный сектор экономики длинным, недорогим и надежным ресурсом", — сказал премьер-министр.

Напомним, Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам и выплат для участников боевых действий. Увеличение выплат коснется более 440 тысяч украинцевДенис Шмыгаль назвал это решение инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Дело в том, что еще в 2017 году были внесены изменения в закон об индексации денежных доходов населения. 



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