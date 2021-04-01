В Украине введут электронный военный билет: основная информация о документе

В Украине на официальном уровне было введено электронный военный билет. Данную информацию сообщил министр обороны Андрей Таран в пресс-службе ведомства.

Военный билет будет доступен в электронном виде - подробности изменений. Фото: ua.news

По словам министра, отныне закончилась эра военкоматов. На замену придут территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства.

В случае необходимости, на доукомплектование воинских частей теперь отведено считанные дни, что соответствует требованиям "Стратегии военной безопасности Украины".

Все изменения происходят чтобы усовершенствовать и обновить военную систему в Украине. Нововведение тесно связаны с реализацией других реформ, в частности, административно-территориальной реформы и созданием цифровой государства.

Андрей Таран отмечает, что в Украине уже создан Единый государственный реестр военнообязанных.

"Начато проекты по цифровизации процессов воинского учета: е-регистрация, е-военный билет, е-транспорт, е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для введения изменений в другие составляющие сектора безопасности и обороны", — подчеркнул министр.

Кроме того, в стране был создан институт резервистов-контрактников. Эти люди по собственному желанию подписывать контракт. Соответственно они смогут пользоваться всеми социальными льготами и гарантиями, предусмотренными для мобилизованных человек.

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