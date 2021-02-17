В Украине создадут новый государственный орган

К концу 2021-го года в Украине начнет работу новый государственный орган. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Новый государственный орган в Украине - что он будет регулировать. Фото: ua.news

Нововведение будет действовать на основе постановления № 94 "О реализации экспериментального проекта по функционированию Национального центра бронирования государственных информационных ресурсов".

Новый государственный орган запустят с первого ноября 2021-го года. Центр позволит урегулировать механизм хранения государственных данных.

Нововведенный орган будет обеспечивать нормальную бесперебойную работу госресурсов и контролировать надежное функционирование серверов. Экспериментальный проект будет создавать резервные копии государственных документов.

Все эти действия помогут повысит защиту системы от сбоев в работе и сделают невозможной потерю информации.

В структуру Национального центра войдут основной и резервный центры обработки данных, предназначенные для администрирования и сохранения государственных электронных информационных ресурсов.

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