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В Украине создадут новый государственный орган

Новый государственный орган будет регулировать механизм хранения государственных данных

сегодня, 14:00
Автор:

Кириєнко Анна

К концу 2021-го года в Украине начнет работу новый государственный орган. Об этом сообщается на Правительственном портале.

В Украине создадут новый государственный орган

Новый государственный орган в Украине - что он будет регулировать. Фото: ua.news

Нововведение будет действовать на основе постановления № 94 "О реализации экспериментального проекта по функционированию Национального центра бронирования государственных информационных ресурсов".

Новый государственный орган запустят с первого ноября 2021-го года. Центр позволит урегулировать механизм хранения государственных данных.

Нововведенный орган будет обеспечивать нормальную бесперебойную работу госресурсов и контролировать надежное функционирование серверов. Экспериментальный проект будет создавать резервные копии государственных документов.

Все эти действия помогут повысит защиту системы от сбоев в работе и сделают невозможной потерю информации.

В структуру Национального центра войдут основной и резервный центры обработки данных, предназначенные для администрирования и сохранения государственных электронных информационных ресурсов.

Напоминаем, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять некоторые изменения в законодательство. Согласно этим изменениям, в Украине могут ввести новый вид военной службы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее стало известно, какие решения могут принять на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля. Сообщается, что итогом может стать введение новых санкций против бизнеса нардепа Виктора Медведчука.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что на сегодняшнем заседании правительства, 17 февраля, будет принято решение о возвращении Украине адаптивной модели карантина. Какими будут ограничения, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-shchodo-funkcionuvannya-nacionalnogo-centru-rezervuvannya-t80221
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