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В Украине сократились запасы газа на 2 млрд кубометров: известная причина

Запасы газа в подземных хранилищах резко снизились

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Запасы голубого топлива на 1 декабря этого года, которые закачаны в подземные хранилища нашей страны, рассчитывались на уровне 16 млрд кубометров. По сравнению с 2020 годом, это меньше на 39 процентов. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

В Украине сократились запасы газа на 2 млрд кубометров: известная причина

Подземные хранилища с газом в Украине (фото из открытых источников)

За последний месяц осени из отечественных хранилищ было выкачено 2 млрд кубометров голубого топлива. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. С началом сезона, когда отбирается голубое топливо в 2021/2022 из отечественных подземных хранилищ, отобрали 2,7 млрд кубометров голубого топлива.

По обнародованной на сайте информации, столь высокий уровень, когда отбирается голубое топливо как раз в начале сезона, произошло по той причине, что иностранцы – заказчики таких услуг, реэкспортировали собственные запасы голубого топлива.

Сейчас иностранные трейдеры продолжают хранить купленный ими газ в так называемом "таможенном составе" в количестве 1,1 млрд куб. м. Такое количество голубого топлива почти в 8,5 раза меньше, чем хранилось на отечественных ПХГ в декабре 2020 года. В частности, в short-haul режиме накоплено 0,9 млрд куб. м.

Напомним, что в "Комментариях" сообщается, что  тарифы для людей могут взлететь в несколько раз. После 1 декабря часть потребителей страны может получать голубое топливо по цене более 30 грн за куб, если члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и сфере коммунальных услуг, не дадут добро на автоматический перевод домохозяйств в Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины". Государственная  компанія "Нафтогаз України" направила обращение до НКРЕКП, чтобы погодити підключення всіх побутових споживачів "постачальника останньої надії" за умовами базової річної пропозиції.


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Источник: https://utg.ua/utg/media/news/2021/12/operator-gazosxovishh-uvjshov-u-zimu-z-zapasami-gazu-na-rvn-16-mlrd-kub.-m.html
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