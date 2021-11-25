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В Украине подвели итоги деятельности ВСУ за 2021 год

На совещании проанализировали деятельность ВСУ за год и определили, что задачи были выполнены успешно

сегодня, 11:40
Автор:

Карина Ожерельева
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24 ноября на базе Военной академии в Одессе состоялось совещание, где обсудили деятельность Вооруженных Сил Украины в течение года под председательством Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

В Украине подвели итоги деятельности ВСУ за 2021 год

Министр обороны Украины Алексей Резников на нарде ВСУ – Фейсбук-страница Министерства обороны

В обсуждении приняли участие также Министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала, командующие видами и родами войск, командиры воинских частей и руководители структурных подразделений Генерального штаба и органов военного управления Вооруженных сил Украины.

В ходе совещания было проанализировано современное состояние украинской армии, роль и место органов военного управления в повышении боевого потенциала воинских частей и социальной защиты военнослужащих. Также были обсуждены результаты противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации, искусственной гибридной угрозе с привлечением незаконных мигрантов со стороны Республики Беларусь, а также реакции на другие вызовы и угрозы в сфере национальной безопасности и обороны. На заседании подняли вопрос о завершении трансформации системы управления Вооруженных Сил с целью обретения максимальной взаимосовместимости с государствами-членами НАТО.

"Это был откровенный, искренний, профессиональный разговор. Сегодняшнее совещание – это продолжение взятого курса, который мы работаем совместно: Минобороны и Вооруженные Силы во главе с Министром и Главнокомандующим плюс наш профильный парламентский комитет", – отметил Алексей Резников.

По результатам совещания было определено, что Вооруженные Силы Украины свою задачу на 2021 год выполнили.

Как "Комментарии" сообщали ранее, министр обороны Украины Алексей Резников вел переговоры с западными соседями США и Великобританией по поддержке государства в связи с нарастающим давлением со стороны России.


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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/24/zavdannya-na-2021-rik-zbrojni-sili-ukraini-vikonali/?fbclid=IwAR0yOHEXwXSAkeEBlEqYAzrNtwrKIEdHNqUFyQh0xQGEv9SlX3s5Eqarz1E
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