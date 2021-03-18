В Украине планируют создать фонд компенсаций за последствия от Сovid-вакцинации

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Лиза Снисар
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине планируют создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин от коронавируса. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады 18 марта.
Максим Степанов - фото из открытых источников
Такое заявление министр сделал во время обсуждения законопроекта №5247 об избавлении производителей вакцин от ответственности за последствия прививок в комитете ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев отметил, что все страны вынуждены использовать вакцины, которые не прошли полный цикл клинических испытаний. Однако, подчеркнул он, ВОЗ и международный Альянс Гави создали программу компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцины по программе COVAX для стран, получивших эту вакцину. Отмечается, что она не распространяется на другие вакцины.
Также глава медкомитета и нардеп Михаил Радуцкий предложил предусмотреть компенсаторный фонд в законопроекте №5247.
Как ранее сообщали "Комментарии", Максим Степанов заявил, что Украина откажется от использования вакцин от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, если будет официально подтверждена связь между тромбозом и вакцинацией.
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