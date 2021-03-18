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В Украине планируют создать фонд компенсаций за последствия от Сovid-вакцинации

В Кабмине хотят определить механизм ответственности поставщиков за качество вакцин

сегодня, 12:40
Автор:

Лиза Снисар

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине планируют создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин от коронавируса. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады 18 марта. 

В Украине планируют создать фонд компенсаций за последствия от Сovid-вакцинации

Максим Степанов - фото из открытых источников

Такое заявление министр сделал во время обсуждения законопроекта №5247 об избавлении производителей вакцин от ответственности за последствия прививок в комитете ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев отметил, что все страны вынуждены использовать вакцины, которые не прошли полный цикл клинических испытаний. Однако, подчеркнул он, ВОЗ и международный Альянс Гави создали программу компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцины по программе COVAX для стран, получивших эту вакцину. Отмечается, что она не распространяется на другие вакцины.

"По мнению Алексея Соловьева, необходимо определить механизм ответственности поставщиков за качество вакцин или создать в стране механизм компенсации побочных последствий от их использования. Максим Степанов отметил, что создание фонда для таких компенсаций будет предусмотрено в постановлении Кабинета министров", — говорится в сообщении.

Также глава медкомитета и нардеп Михаил Радуцкий предложил предусмотреть компенсаторный фонд в законопроекте №5247.

Как ранее сообщали "Комментарии", Максим Степанов заявил, что Украина откажется от использования вакцин от коронавируса Covishield компании AstraZeneca, если будет официально подтверждена связь между тромбозом и вакцинацией.


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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/205153.html
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