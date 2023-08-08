В Украине может появиться новый праздник: зарегистрирован законопроект

Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу ввел в ВР законопроект, предусматривающий создание в Украине нового праздника – День благодарения. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на веб-портал парламента Украины.

День благодарения в США. Фото из открытых источников

Георгий Мазураш предлагает Верховной Раде рассмотреть новый законопроект под номером 9574, который предусматривает внесение изменений в украинское законодательство и добавляет в перечень праздников еще один — День благодарения.

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Народный депутат утверждает, что создание нового праздника имеет "логическую аргументацию" и поднимет благодарность в Украине на новый уровень.

"Это повышение благодарности на общенациональный уровень", — объясняет Георгий Мазурашу.

В законопроекте дата празднования Дня благодарения назначена на 22 октября между Днем защитников и защитниц Украины, который празднуют 1 октября и Рождеством Крестовым, который с этого года отмечают 25 декабря. Если Верховная Рада примет законопроект, День благодарения станет 10 праздником в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.

День благодарения – традиционный праздник для США и Канады. Его принято праздновать в кругу семьи с традиционными блюдами за столом. Одним из главных блюд празднования является фаршированная индейка, а также тыквенный пирог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали новый закон, позволяющий снизить срок заключения за прочитанную книгу. Заключенный будет иметь список книг, которые он может прочитать, таким образом, каждая прочитанная книга уменьшит срок пребывания в тюрьме на три дня.

Также "Комментарии" писал, что парламент Венгрии принял противоречивый "закон о мести".