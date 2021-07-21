В Украине могут запретить продавать сигареты и алкоголь в супермаркетах: забота или удар по предпринимателям

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Ольга Чародий
В Украине могут запретить продавать в супермаркетах и магазинах алкоголь и сигареты. Если закон примут, то спиртные напитки, и даже пиво, получится купить не в продуктовых магазинах, а только в специализированных точках. Соответствующий законопроект № 5805, предполагающий изменения в части мест продажи алкоголя и сигарет, зарегистрировал народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, сообщается на сайте Верховной Рады. Как оцениваете данную инициативу? Это реальная забота о здоровье нации – или очередной удар по предпринимателям? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Сигареты и алкоголь (фото из открытых источников)
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины,
народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что реализация
алкогольных напитков и табачных изделий через специализированные магазины –
большая редкость.
По мнению Алексея Плотникова, прослеживается желание нанести удар по крупным сетям, создав сеть отдельных алко-магазинов, а возможно и возглавить ее через те или иные структуры.
Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что такие инициативы
бесперспективны. Более того – чреваты проблемами, включая рост "черного рынка"
и контрафакта.
В Украине же, отмечает он, даже сейчас довольно серьезно развит рынок
нелегальных алкоголя и сигарет. А предлагаемые нововведения лишь увеличат этот
сегмент.
Алексей Дорошенко акцентирует, что если даже мы гипотетически попытаемся перенять опыт Финляндии, введем госмонополию на продажу алкоголя, должны быть созданы нормальные коммерческие условия. Чтобы на рынок, работающий в новых условиях, могла спокойно зайти любая компания – без барьеров, платы за полки, бонусов и при небольшой наценке на продукцию. Вряд ли наше государство к этому готово, подчеркивает эксперт.
Напомним, согласно предоставленным данным, за месяц поднялись цены на хлеб от 20 до 40 копеек, в зависимости от сорта. Увеличилась также стоимость круп. Килограмм гречки подорожал за месяц на 1 гривну, манная крупа — на 20 копеек.
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