В Украине могут запретить продавать сигареты и алкоголь в супермаркетах: забота или удар по предпринимателям

В Украине могут запретить продавать в супермаркетах и магазинах алкоголь и сигареты. Если закон примут, то спиртные напитки, и даже пиво, получится купить не в продуктовых магазинах, а только в специализированных точках. Соответствующий законопроект № 5805, предполагающий изменения в части мест продажи алкоголя и сигарет, зарегистрировал народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, сообщается на сайте Верховной Рады. Как оцениваете данную инициативу? Это реальная забота о здоровье нации – или очередной удар по предпринимателям? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Сигареты и алкоголь (фото из открытых источников)

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников подчеркивает, что реализация алкогольных напитков и табачных изделий через специализированные магазины – большая редкость.

"Такие примеры есть, допустим, в Швеции, Финляндии. И от этого нет особой выгоды ни в каком смысле, — отмечает эксперт. — Если такое вводить в Украине, нужно создавать отдельные магазины, выводя алкоголь и табачные изделия из супермаркетов и иных точек, которые имеют соответствующее разрешение. Как следствие – снижение выручки тех же супермаркетов, переориентация покупателей, спроса. Похоже на то, что автор этой инициативы преследует не столько заботу о здоровье граждан, сколько некие теневые, коммерческие интересы".

По мнению Алексея Плотникова, прослеживается желание нанести удар по крупным сетям, создав сеть отдельных алко-магазинов, а возможно и возглавить ее через те или иные структуры.

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что такие инициативы бесперспективны. Более того – чреваты проблемами, включая рост "черного рынка" и контрафакта.

"В разное время две супердержавы – США и СССР – пытались взять под контроль сферу алкоголя, а то и запретить ее, у них ничего не получилось. Да, специализированная розница алкоголя и госмонополия на его продажу существует в Финляндии. Но где мы, а где Финляндия. Почему в мире не прижилась такая модель? Потому что она не может быть успешной практически нигде, кроме отдельных скандинавских стран, где люди имеют высокий доход и соблюдают законы", — поясняет Алексей Дорошенко.

В Украине же, отмечает он, даже сейчас довольно серьезно развит рынок нелегальных алкоголя и сигарет. А предлагаемые нововведения лишь увеличат этот сегмент.

"Основные проблемы – в низкой покупательской способности населения и в дороговизне этих товаров, где примерно половину составляют налоги, акцизы. Мы можем их и еще в три, в десять раз поднять. От этого доля легального рынка лишь уменьшиться, а доля контрабанды и "серого" рынка значительно вырастет. Если у вас болит зуб, не стоит рубить голову. Если имеем проблему с наполнением бюджета и "серым рынком", нужно понимать, что дело тут в низкой покупательской способности украинцев, а также в нежелании государства что-то менять в регулировании этой отрасли. Зато постоянно прослеживается желание перекроить рынок под чьи-то интересы", — подчеркивает эксперт.

Алексей Дорошенко акцентирует, что если даже мы гипотетически попытаемся перенять опыт Финляндии, введем госмонополию на продажу алкоголя, должны быть созданы нормальные коммерческие условия. Чтобы на рынок, работающий в новых условиях, могла спокойно зайти любая компания – без барьеров, платы за полки, бонусов и при небольшой наценке на продукцию. Вряд ли наше государство к этому готово, подчеркивает эксперт.

Напомним, согласно предоставленным данным, за месяц поднялись цены на хлеб от 20 до 40 копеек, в зависимости от сорта. Увеличилась также стоимость круп. Килограмм гречки подорожал за месяц на 1 гривну, манная крупа — на 20 копеек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!