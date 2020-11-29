Стало известно, какой тип локдауна введут в Украине

Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в стране. Он позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной, по всей стране. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Давид Арахамия

Народный депутат оценил вероятность ужесточения карантина в 90%, но отметил, что новые меры могут отличаться от локдауна, который Кабинет министров вводил весной.

"Правительство заявляет о неком интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", — сказал Арахамия.

Отмечено, что рассматривается вариант полной остановки транспорта на новогодние праздники.

Ранее "Комменатарии" сообщали об ограничениях на Новый год в Украине и мире и делали обзор на 11 лучших вакцин от коронавируса, которые известны на данный момент. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока мир борется с пандемией коронавируса, 48 потенциальных вакцин в настоящее время проходят испытания на людях, но только 11 находятся на заключительной стадии. Каждый из 11 использует информационную РНК, технологию инактивированных вирусов, вирусные векторы или рекомбинантные белки.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!