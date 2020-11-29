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Стало известно, какой тип локдауна введут в Украине

Народный депутат сообщил, что в Украине хотят ввести "интеллектуальный локдаун"

сегодня, 17:54
Автор:

Татьяна Лозовенко

Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна" в стране. Он позволит не вводить те же жесткие ограничения, что и весной, по всей стране. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Стало известно, какой тип локдауна введут в Украине

Давид Арахамия

Народный депутат оценил вероятность ужесточения карантина в 90%, но отметил, что новые меры могут отличаться от локдауна, который Кабинет министров вводил весной.

"Правительство заявляет о неком интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", — сказал Арахамия.

Отмечено, что рассматривается вариант полной остановки транспорта на новогодние праздники.

Ранее "Комменатарии" сообщали об ограничениях на Новый год в Украине и мире и делали обзор на 11 лучших вакцин от коронавируса, которые известны на данный момент. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пока мир борется с пандемией коронавируса, 48 потенциальных вакцин в настоящее время проходят испытания на людях, но только 11 находятся на заключительной стадии. Каждый из 11 использует информационную РНК, технологию инактивированных вирусов, вирусные векторы или рекомбинантные белки.



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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/pravitelstvo-rassmatrivaet-variant-intellektualnogo-1606662971.html
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