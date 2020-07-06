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В Украине хотят ввести новый налог

В среднем украинцам придется платить около шести тысяч гривен

сегодня, 21:36 comments757
Автор:

Владимир Лавский
В Украине хотят ввести новый налог

Законопроект народных депутатов от фракции "Слуга народа" и "Довира" предлагает ввести минимальную налоговую оплату с каждого гектара земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает "DW". 

Согласно новому законопроекту, усредненный минимальный налог за пользование одним гектаром земли составит 1500 гривен. 

По данным Госгеокадастра, около семи миллионов украинцев владеют земельными паями, у каждого приблизительного по четыре гектара. Чуть меньше пяти миллионов собственников сами обрабатывают землю, остальные же сдают в аренду большим хозяйствам и холдингам. 

Как отметил глава Комитета предпринимателей АПК Олег Юхновский, этот налог больше всего усложнит жизнь тех, кто сам обрабатывает землю.

"Они платят лишь 140 гривен с одного гектара земли. В то же время, они выращивают продукцию для собственных нужд и для реализации. И мало кто декларирует доходы, полученные от продаж", - отметил Юхновский. 

Ранее "Комментарии" собрали в одном материале цены на землю в разных странах Европы. Дороже всего земля стоит в Швейцарии - более 70 тысяч долларов за гектар. 



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