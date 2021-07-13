В Украине анонсировали закон о национальных сообществах: что это и зачем

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 июля, сообщил, что в Украине могут появиться национальные сообщества. Соответствующий законопроект якобы уже находится в полноценной разработке. "Комментарии" спросили у экспертов, почему этот документ может быть важным и что именно в нем следует прописать.



Зеленский анонсировал закон о национальных сообществах. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Также специалисты объяснили, какие риски может нести такой законопроект, и стоит ли его действительно ждать (а не расценивать, как просто разговоры).

"Менять закон, но при этом сохранить контент соответствующих норм в Конституции, выглядит диспропорцией"

По словам политтехнолога, руководителя Центра политической разведки Олег Постернака, нужно понимать, что именно манипулятивные спекуляции вокруг темы прав языковых и национальных меньшинств стали одной из идеологических платформ оправдания наступательных маневров РФ в 2014 году.

"На данный момент законодательство о национальных меньшинствах в Украине действительно устарело, — отмечает эксперт. — Оно строится вокруг Закона "О национальных меньшинствах" 1992 года, Декларации прав национальностей Украины 1991 года. В 1995-м Украина ратифицировала Рамочную конвенцию о защите прав национальных меньшинств. С того времени адекватное восприятие характера национальной политики Украины было нарушено гибридной войной и российской пропагандистской машиной, поэтому идея Зеленского принять закон о национальных сообществах выглядит резонной и своевременной".

Другое дело, акцентирует Олег Постернак, что одним из мотивов принятие закона сам президент называет желание уйти от общепринятой формулировки "национальное меньшинство", заменив его на "национальное сообщество". Однако Конституция Украины (статьи 10, 11, 53, 92, 119) использует выражение "национальное меньшинство". Поэтому менять закон, но при этом сохранить контент соответствующих норм в Конституции, выглядит диспропорцией, считает эксперт.

"С иной точки зрения, это акцентирует символическое изменение отношения государственной власти к национальным группам, — продолжает Олег Постернак. — В особенности это важно этническим россиянам, полякам, евреям, венграм, румынам, молдаванам, болгарам и белорусам. Между прочим, это тоже избиратели".

В Закарпатье, Одесской, Черновицкой, Донецкой областях, напоминает эксперт, есть целые отдельные мононациональные населенные пункты, которые отличаются своей колоритной культурой.

"Дополнительный акцент на поддержке и внимании власти к самобытности граждан Украины неукраинской национальности позволит выбить из рук информационной машины РФ "козырные фейки" о безумном разгуле национализма, радикализма и ксенофобии в Украине", — утверждает Постернак.

При этом самой России стоило бы обратить внимание на европейский характер национальной политики Украины как на образцовый пример, считает политтехнолог.

"В России — огромное количество случаев дискриминации народов Северного Кавказа, ромов, малых коренных народов, — поясняет специалист. — Целенаправленная стигматизация создает препятствия для уязвимых этнических меньшинств и мигрантов в получении доступа к услугам, таким как здравоохранение и иногда образование. Это не дает представителям данных групп возможности пользоваться своими социальными, экономическими и культурными правами в полной мере".

Законопроект ориентирован на русскоязычный и российский электорат

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что Владимир Зеленский, исповедуя тезисы своего предшественника Петра Порошенко "Армія. Мова. Віра", интерпретирует их на свой манер.

"Именно поэтому рядом с защитой прав титуль н ой нации — украинцев, сейчас идет политика по защите прав как коренных народов, так и национальных меньшинств, — поясняет эксперт. — Хоть для того, чтобы не было резонанса, президент называет нацменьшинства сообществами".

Делается это, по мнению Николая Мельника, для того, чтобы русскоязычный и российский электорат увидели в Зеленском того человека, за которого они, собственно, голосовали в 2019-м. Президента, который защитит права всех жителей Украины, а также закончит войну.

"Но нужно дождаться момента, когда закон будет зарегистрирован, — отмечает эксперт. — Лишь тогда станет понятно, какие именно права, кого и как данным документом хотят защищать".

Действия Зеленского противоречат его словам

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш отмечает, что сама идея подобного законопроекта весьма неплоха.

"Сами по себе слова Зеленского о том, что ни одна национальная группа в Украине не должна чувствовать себя ущемлённым меньшинством, конечно же, очень красивые и правильные. Вот только вся деятельность режима Зеленского, как и предыдущего режима Порошенко, полностью этим словам противоречит", — говорит эксперт.

По его словам, вопреки Конституции Украины, минимум половина граждан Украины лишены возможности свободно использовать свой родной язык (прежде всего, речь идёт о русском языке) во всех сферах жизни — от СМИ и сферы услуг до образования.

"Идет откровенная дискриминация миллионов людей, — считает Евгений Филиндаш. — И имея все возможности отменить эту дискриминацию, привести законодательство в соответствие с Конституцией Украины, Зеленский и его "зелёные" эту дискриминацию, наоборот, усиливают. Поэтому вышеприведенные разглагольствования президента о национальных сообществах — очередная пустая, никому не нужная болтовня".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем настолько важен для Украины ранее принятый депутатами закон, прописывающий понятие "коренные народы". Подробности — в нашем материале.

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