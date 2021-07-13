В Украине анонсировали закон о национальных сообществах: что это и зачем

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Президент Владимир Зеленский во вторник, 13
июля, сообщил, что в Украине могут появиться национальные сообщества.
Соответствующий законопроект якобы уже находится в полноценной разработке. "Комментарии"
спросили у экспертов, почему этот документ может быть важным и что именно в нем
следует прописать.
Зеленский анонсировал закон о национальных сообществах. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
Также специалисты объяснили, какие риски может нести такой законопроект, и стоит ли его действительно ждать (а не расценивать, как просто разговоры).
По словам политтехнолога, руководителя Центра
политической разведки Олег Постернака, нужно понимать, что именно
манипулятивные спекуляции вокруг темы прав языковых и национальных меньшинств
стали одной из идеологических платформ оправдания наступательных маневров РФ в
2014 году.
Другое дело, акцентирует Олег Постернак, что
одним из мотивов принятие закона сам президент называет желание уйти от
общепринятой формулировки "национальное меньшинство", заменив его на
"национальное сообщество".
Однако Конституция Украины (статьи 10, 11, 53, 92, 119) использует
выражение "национальное меньшинство". Поэтому менять закон, но при
этом сохранить контент соответствующих норм в Конституции, выглядит
диспропорцией, считает эксперт.
В Закарпатье, Одесской, Черновицкой, Донецкой
областях, напоминает эксперт, есть целые отдельные мононациональные населенные
пункты, которые отличаются своей колоритной культурой.
При этом самой России стоило бы обратить
внимание на европейский характер национальной политики Украины как на образцовый
пример, считает политтехнолог.
Политолог, эксперт Аналитической группы
"Левиафан" Николай Мельник считает, что Владимир Зеленский, исповедуя
тезисы своего предшественника Петра Порошенко "Армія. Мова. Віра", интерпретирует их
на свой манер.
Делается это, по мнению Николая Мельника, для
того, чтобы русскоязычный и российский электорат увидели в Зеленском того
человека, за которого они, собственно, голосовали в 2019-м. Президента, который
защитит права всех жителей Украины, а также закончит войну.
Народный депутат Украины IV и V созывов,
директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш отмечает, что
сама идея подобного законопроекта весьма неплоха.
По его словам, вопреки Конституции Украины,
минимум половина граждан Украины лишены возможности свободно использовать свой
родной язык (прежде всего, речь идёт о русском языке) во всех сферах жизни — от
СМИ и сферы услуг до образования.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем настолько важен для Украины ранее принятый депутатами закон, прописывающий понятие "коренные народы". Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, почему в РФ категорически осудили документ о коренных народах в Украине.
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