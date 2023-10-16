В украинцев изменилось доверие к президенту и украинской армии за полтора года войны

Одобрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому начало снижаться по сравнению с показателями 2022 года, тогда как доверие к украинской армии продолжает увеличиваться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Gallup.

У украинцев изменилось доверие к президенту и армии. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования настроений украинского общества компанией Gallup, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году у украинцев резко возросло одобрение Зеленского и доверие к армии – 84% и 94% соответственно.

Спустя год показатели остаются на высоком уровне. Отношение украинского общества к президенту снизилось на 4% и имеет результат 81%, а вера в ВСУ увеличилась на 1% и теперь достигает 95%.





По сравнению с результатами прошлого года также у украинцев упала уверенность в правительстве – 47%, тогда как результат 2022 года был 60%. Согласно опросам Gallup, украинцы считают, что в стране снизилась свобода слова среди СМИ с 68% опустилась до 57%. Кроме того, только 22% украинцев уверены в судебной системе. В 2022 году этот показатель достиг 29%.

Интересно, что согласно исследованиям наибольшее доверие к власти потеряли преимущественно мужчины. В группе 15-34 года она уменьшилась на 32 пункта, а в группе 35-54 на 20.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о результатах опроса, в котором спросили, нужно ли отправлять на фронт мужчин, которые избегают мобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев считают, что их глава населенного пункта является коррупционером. Кроме того, украинцы ответили, хотят ли они, чтобы руководителя их села или города отстранили.