В Telegram-канале намекнули на истинную причину изоляции Зеленского и Ермака в Феофании

Как пишет популярный Telegram-канал Картель, со ссылкой на свои источники, самоизоляция Президента и Главы ОП вызывает недопонимание у жены Зеленского и его пиарщиков.

"В Офисе Президента явно не ожидали столь примитивный ход от своего руководства (совместное поселение в Феофании) и сейчас со всех сторон пытаются погасить пожар, созданный на ровном месте. Елена Владимировна Зеленская, в свою очередь, недоумевает, зачем всей семьей переехали в президентский дом, оборудованный спецсвязью, переговорными, залами совещаний и охраной, если муж все равно туда не является. Наш источник из старого Квартала, намекает на свою версию, но она явно не каноничная. И обществу точно не понравится", — говорится в сообщении.





В свою очередь Telegram-канал Shadow Anonymousт выдвигает похожую гипотезу и добавляет, что Андрей Ермак во время карантина может повлиять на смену главы правительства.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский записал видеообращение из больницы. Президент Украины акцентировал внимание на важности карантина выходного дня и соблюдения ограничений.





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