В Telegram-канале намекнули на истинную причину изоляции Зеленского и Ермака в Феофании

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Дмитрий Симоненко
Как пишет популярный Telegram-канал Картель, со ссылкой на свои источники, самоизоляция Президента и Главы ОП вызывает недопонимание у жены Зеленского и его пиарщиков.
В свою очередь Telegram-канал Shadow Anonymousт выдвигает похожую гипотезу и добавляет, что Андрей Ермак во время карантина может повлиять на смену главы правительства.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский записал видеообращение из больницы. Президент Украины акцентировал внимание на важности карантина выходного дня и соблюдения ограничений.
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