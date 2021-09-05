В США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу: что будет дальше

Соединенные Штаты Америки не планируют назначать специального представителя от Государственного департамента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в интервью телеканалу “Дом” заявил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент. В то же время, он добавил, что Вашингтон продолжит противодействовать России, в том числе в вопросе использования страной-агрессором энергоносителей в качестве оружия.

Донбасс - фото из открытых источников

Насколько эффективно такое противодействие? Почему не удается привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе? На эти вопросы эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник признался, что история со спецпредставителем США по Донбассу изначально была довольно неоднозначной.

"С одной стороны, Украина настаивала, что он нужен. С другой, когда был спецпредставитель США по Украине — Курт Волкер — особой эффективности этот формат не продемонстрировал. И, думаю, в Штатах понимают: сколько ты спецпредставителей не назначь, всё упрется в выполнение Минских соглашений, которые ни одна из сторон-подписантов выполнять не собирается", – подчеркивает Николай Мельник.

По его мнению, заявления представителей США о противодействии российской агрессии через недопущение использования энергоносителей с целью политического давления – это красивые слова, не более.

"По большому счету, США уже согласились на запуск "Северного потока-2". Прекрасно понимая, какие это дает козыри РФ. При этом подписали соглашение с Германий, в том числе о диверсификации поставок туда энергоносителей через поставки американского сланцевого газа в Европу. И США эта ситуация, похоже, устраивает. При этом и они, и Германия прекрасно понимают, что Украина после запуска СП-2 стане слабее в геополитическом смысле. Но, наверное, им и не нужна сильная Украина, – размышляет Николай Мельник. – Ведь если мы будем сильным, вряд ли то же американское влияние на нашу страну будет столько же мощным, как сейчас. Еще момент. Возможно, во время американо-украинских переговоров Украина не пошла на какие-то условия. К примеру, по деолигархизации, по институициональной независимости САП и НАБУ. Ведь если СП-2 запускается, значит, западные партнеры чем-то нами недовольны. И, возможно, хотят видеть Украину более уязвимой".

Социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков считает, что для США Россия уходит на второй план после внутренней повестки и противостояния с Китаем.



"По сути, США не хотят укрепления союза России и Китая, поэтому будут максимально избегать эскалационнных сценариев и проблемных тем с РФ. В тоже время энергетическая безопасность Европы затрагивает жизненные интересы американских энергетических компаний. В силу этого Вашингтон не может спокойно смотреть на укрепление российского влияния в Европе через усиление конкурентоспособности российских энергетических компаний", – подчеркивает эксперт.

По мнению Дмитрия Громакова, в сложившейся ситуации США нет смысла назначать спецпредставителя по Донбассу.

"Ведь, по сути, со стартом "Крымской платформы", Украина начала процесс объединения кейсов Донбасса и Крыма, а следовательно и укрепления санкционной политики. Не зря же на Крымской платформе интересы США представлял именно министр энергетики, – акцентирует эксперт. – С другой стороны, в условиях сращивания двух кейсов (Донбасса и Крыма) потребность в самом Нормандском формате просто отпадает. А это разрушает всю российскую стратегию вокруг украинско-российского конфликта, когда судьбу Украины было предложено решать лишь двум европейским державам (Германии и Франции), народы которых имеют психологические травмы после поражений в масштабных конфликтах 19-20 века".

Дмитрий Громаков уверен, что никаких закулисных переговоров вокруг Украины вестись не может.

"Все прекрасно понимают, что киевский режим не в состоянии выполнить каких либо обязательств без поддержки украинской громады, – отмечает он. – А давать России роль "Палача Европы" никто не собирается, что собственно и подтвердила "Крымская платформа"".

Напомним, деоккупация Донецка и Луганска, которые сегодня находятся под контролем пророссийских боевиков, военным путем пока что даже не рассматривается, поскольку в результате военной операции от этих городов не останется и следа, они полностью будут разрушены, погибнет много мирного населения.

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