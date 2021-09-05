В США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу: что будет дальше

Соединенные Штаты Америки не планируют назначать специального
представителя от Государственного департамента по мирному урегулированию
конфликта на Донбассе. Об этом в интервью телеканалу “Дом” заявил заместитель
помощника госсекретаря Джордж Кент. В то же время, он добавил, что Вашингтон продолжит
противодействовать России, в том числе в вопросе использования
страной-агрессором энергоносителей в качестве оружия.
Донбасс - фото из открытых источников
Насколько эффективно такое противодействие? Почему не удается
привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе? На эти вопросы эксперты
постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".
Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан"
Николай Мельник признался, что история со спецпредставителем США по Донбассу
изначально была довольно неоднозначной.
"С одной стороны, Украина настаивала, что он нужен. С другой,
когда был спецпредставитель США по Украине — Курт Волкер — особой эффективности
этот формат не продемонстрировал. И, думаю, в Штатах понимают: сколько ты
спецпредставителей не назначь, всё упрется в выполнение Минских соглашений,
которые ни одна из сторон-подписантов выполнять не собирается", – подчеркивает
Николай Мельник.
По его мнению, заявления представителей США о противодействии
российской агрессии через недопущение использования энергоносителей с целью
политического давления – это красивые слова, не более.
"По большому счету, США уже согласились на запуск "Северного
потока-2". Прекрасно понимая, какие это дает козыри РФ. При этом подписали
соглашение с Германий, в том числе о диверсификации поставок туда
энергоносителей через поставки американского сланцевого газа в Европу. И США
эта ситуация, похоже, устраивает. При этом и они, и Германия прекрасно
понимают, что Украина после запуска СП-2 стане слабее в геополитическом смысле.
Но, наверное, им и не нужна сильная Украина, – размышляет Николай Мельник. –
Ведь если мы будем сильным, вряд ли то же американское влияние на нашу страну
будет столько же мощным, как сейчас. Еще момент. Возможно, во время
американо-украинских переговоров Украина не пошла на какие-то условия. К
примеру, по деолигархизации, по институициональной независимости САП и НАБУ.
Ведь если СП-2 запускается, значит, западные партнеры чем-то нами недовольны.
И, возможно, хотят видеть Украину более уязвимой".
Социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель
исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД"
("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков
считает, что для США Россия уходит на второй план после внутренней повестки и
противостояния с Китаем.
"По сути, США не хотят укрепления союза России и Китая,
поэтому будут максимально избегать эскалационнных сценариев и проблемных тем с
РФ. В тоже время энергетическая безопасность Европы затрагивает жизненные
интересы американских энергетических компаний. В силу этого Вашингтон не может
спокойно смотреть на укрепление российского влияния в Европе через усиление
конкурентоспособности российских энергетических компаний", – подчеркивает
эксперт.
По мнению Дмитрия Громакова, в сложившейся ситуации США нет
смысла назначать спецпредставителя по Донбассу.
"Ведь, по сути, со стартом "Крымской платформы",
Украина начала процесс объединения кейсов Донбасса и Крыма, а следовательно и
укрепления санкционной политики. Не зря же на Крымской платформе интересы США
представлял именно министр энергетики, – акцентирует эксперт. – С другой
стороны, в условиях сращивания двух кейсов (Донбасса и Крыма) потребность в
самом Нормандском формате просто отпадает. А это разрушает всю российскую
стратегию вокруг украинско-российского конфликта, когда судьбу Украины было
предложено решать лишь двум европейским державам (Германии и Франции), народы
которых имеют психологические травмы после поражений в масштабных конфликтах
19-20 века".
Дмитрий Громаков уверен, что никаких закулисных переговоров
вокруг Украины вестись не может.
"Все прекрасно понимают, что киевский режим не в состоянии
выполнить каких либо обязательств без поддержки украинской громады, – отмечает
он. – А давать России роль "Палача Европы" никто не собирается, что
собственно и подтвердила "Крымская платформа"".
Напомним, деоккупация Донецка и Луганска, которые сегодня находятся под контролем пророссийских боевиков, военным путем пока что даже не рассматривается, поскольку в результате военной операции от этих городов не останется и следа, они полностью будут разрушены, погибнет много мирного населения.
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