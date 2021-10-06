В СМИ появились имена подозреваемых по "делу Труханова" о земельных махинациях в Одессе: кто эти люди

Руководительница надзорного ведомства страны Ирина Венедиктова поставила свою подпись под пятью подозрениями в производстве о злоупотреблениях с землей в Одессе. Представители медиа выяснили, кому еще будут предъявлены подозрения в земельном дерибане, кроме одесского мэра Геннадия Труханова. Об этом сообщает сайт "Страна".

Стали известны имена всех пятерых подозреваемых по "делу Труханова" (фото из открытых источников)

По информации представителей этого медиа, в рамках производства о хищении земли "в жемчужине у моря", подозрения подписаны и будут предъявлены: одесскому городскому голове Геннадию Труханову, местному предпринимателю Владимиру Галантернику, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко, руководителю депутатской фракции "Доверяй делам "в городском совете и доверенному сотруднику мэра Одессы Олегу Бриндаку, экс-депутату Одесского городского совета и руководительнице юридического управления мэрии Инне Поповской.

Махинации с землей в Одессе, что известно

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в НАБУ рассказали детали дела, в котором фигурирует мэр Одессы . По данным сыщиков, создана преступная организация, в которую входил мэр и чиновники, незаконно присвоила активы территориальной общины города. Доходы, от этих активов были легализованы. Речь идет о бюджетных средствах Одессы и земельных участках.

Также "Комментарии" сообщали о том, что мэру Одессы объявят подозрение, что инкриминируют чиновнику. Генпрокурор назвала производства важным и показательным. Среди тех, кому объявят о подозрении — глава городской администрации Одессы и еще несколько чиновников. Также известно, что подозрения объявят бывшему прокурору и бизнесмену, в производстве пока фигурирует шесть человек.

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