В "Слуге народа" рассказали, как положить конец шантажу Путина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Переговоры и компромиссы со стороны Запада не удовлетворят президента Путина. Ему нужна только капитуляция, что совершенно недопустимо для Украины. Тактика Путина ясна: сначала он делает шаг к эскалации и заставляет западных лидеров добиваться переговоров, где снова выдвигает свои ультиматумы. Затем переговоры закономерно проваливаются, Кремль заявляет, что Россию не слышат и не уважают, и делает следующий шаг к углублению напряженности. После этого схема повторяется. Как сообщает издание "Комментарии", такое мнение высказал нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева
По его словам, каждую неделю должен вступать в действие один из пунктов санкционного пакета, пока Кремль не продемонстрирует реальную готовность к деэскалации. Каждый день в Кремле должны думать не о том, как сломать Украину и Запад, а как ликвидировать последствия санкций, и какой их пункт будет введен в следующий раз.
Читайте также на портале "Комментарии" – Алексей Резников заявил, что Россия панически убегает от открытого разговора в ТКГ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости