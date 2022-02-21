В "Слуге народа" рассказали, как положить конец шантажу Путина

Переговоры и компромиссы со стороны Запада не удовлетворят президента Путина. Ему нужна только капитуляция, что совершенно недопустимо для Украины. Тактика Путина ясна: сначала он делает шаг к эскалации и заставляет западных лидеров добиваться переговоров, где снова выдвигает свои ультиматумы. Затем переговоры закономерно проваливаются, Кремль заявляет, что Россию не слышат и не уважают, и делает следующий шаг к углублению напряженности. После этого схема повторяется. Как сообщает издание "Комментарии", такое мнение высказал нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева

"Каждые такие переговоры Путин использует для демонстрации недоговороспособности Запада и Украины. И ждет, когда на каком-то этапе у кого-нибудь сдадут нервы и мы капитулируем. Я считаю, что Запад должен найти пути для того, чтобы сломать эту схему. Нужно вынудить сам Кремль искать переговоры и договоренности. Ведь сегодня выглядит так, что западные лидеры просят Путина об аудиенции. Выход я вижу только один. Для перехвата инициативы нужно немедленно приступить к внедрению предусмотренных на случай вторжения санкций, но постепенно, начиная с самых слабых", – отметил нардеп.

По его словам, каждую неделю должен вступать в действие один из пунктов санкционного пакета, пока Кремль не продемонстрирует реальную готовность к деэскалации. Каждый день в Кремле должны думать не о том, как сломать Украину и Запад, а как ликвидировать последствия санкций, и какой их пункт будет введен в следующий раз.

"Это не только сделает давление на РФ растянутым и постоянным, но и продемонстрирует готовность Запада полностью разрушить экономику России в случае агрессии. Кремль понимает только язык силы. Так с ним и нужно говорить", – резюмировал Егор Чернев.

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