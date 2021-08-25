В «Слуге народа» заявили о предательстве в рядах партии

В президентской "Слуге народа" раскритиковали решение Александра Котляра отказаться от полномочий секретаря городского совета и таким образом избежать возможности оказаться во главе Кривого Рога, фактически с приставкой "и.о.". Такие действия Котляра назвали "некомандными". Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа" в Кривом Роге.

Слуга народа Фото: liga.net

В заявлении партии говорится, что позиция Александра Котляра есть самым настоящим предательством, которое ничем объяснить нельзя. Решение Котляр якобы принял самостоятельно, не уведомив об этом ни городскую фракцию, ни партийное руководство в Кривом Роге. Не было даже дискуссии или какого-либо другого обсуждения на этот счет. Своим поступком Котляр предал не только принципы партии "Слуга народа", но и принципы президента Владимира Зеленского.

Также в заявлении акцентируется внимание, что после случившегося Александр Котляр не может называться ответственным политиком, потому как он показал себя "некомандным игроком".

Во время заседания горсовета "слуги народа" в знак протеста покинули сессионный зал.

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