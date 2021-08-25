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В «Слуге народа» заявили о предательстве в рядах партии

"Слуга народа" считает предательством отказ Котляра возглавить Кривой Рог

сегодня, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей

В президентской "Слуге народа" раскритиковали решение Александра Котляра отказаться от полномочий секретаря городского совета и таким образом избежать возможности оказаться во главе Кривого Рога, фактически с приставкой "и.о.". Такие действия Котляра назвали "некомандными". Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа" в Кривом Роге.

В «Слуге народа» заявили о предательстве в рядах партии

Слуга народа Фото: liga.net

В заявлении партии говорится, что позиция Александра Котляра есть самым настоящим предательством, которое ничем объяснить нельзя. Решение Котляр якобы принял самостоятельно, не уведомив об этом ни городскую фракцию, ни партийное руководство в Кривом Роге. Не было даже дискуссии или какого-либо другого обсуждения на этот счет. Своим поступком Котляр предал не только принципы партии "Слуга народа", но и принципы президента Владимира Зеленского.

Также в заявлении акцентируется внимание, что после случившегося Александр Котляр не может называться ответственным политиком, потому как он показал себя "некомандным игроком". 

Во время заседания горсовета "слуги народа" в знак протеста покинули сессионный зал.

Также читайте на портале "Комментарии" — семейство Вилкулов снова получило полный контроль на Кривым Рогом. Обязанности мэра Кривого Рога временно будет исполнять Юрий Вилкул, который ранее много лет находился на посту городского головы. Вилкул является депутатом от партии "Украинская Перспектива". Свою победу он одержал путём тайного голосования. Именно после триумфа Вилкула депутаты президентской фракции покинули сессионный зал.


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Источник: https://www.facebook.com/zekryvyirih.2019/posts/4531801033518096
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