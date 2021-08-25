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Кто временно будет выполнять обязанности мэра Кривого Рога

Пост мэра временно займёт кандидат от партии "Украинская перспектива"

сегодня, 14:05
Автор:

Татьяна Каптур

Обязанности мэра Кривого Рога временно будет исполнять Юрий Вилкул. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Кто временно будет выполнять обязанности мэра Кривого Рога

Юрий Вилкул - и. о. мэра Кривого Рога, фото Канал 24

Вилкул является депутатом от партии "Украинская Перспектива". Свою победу он одержал путём тайного голосования. 

"Депутаты от "Слуга Народа" сразу же ушли из зала заседания, после того, как Александр Котляр отказался от должности. Также, на голосование не пришли и депутаты от партии "Сила людей"" -  информирует местное издание.

Отметим, что в тайном голосовании принимали участие депутаты от партий "Оппозиционная платформа — за жизнь" и  "Блок Вилкула. Украинская перспектива". Голосовало всего 33 человека, из них 32 — "за".

Напомним, что Юрий Вилкул дважды занимал пост мэра Кривого Рога. Он руководил городом с 2010 по 2020 год.

В прошлом году, на местных выборах Вилкул снял свою кандидатуру "из-за плохого здоровья" и уступил Константину Павлову. Также, он активно призывал жителей Кривого Рога поддержать Павлова на выборах.

Подчеркнём, что 15 августа предыдущего мэра Константина Павлова, нашли мёртвым в собственном доме, в посёлке Вольное. Рядом с ним обнаружили ружье. СМИ сообщают, что Павлов был найден у порога  в луже крови, а возле тела лежал карабин "Сайга". По предварительной информации, мэр выстрелил сам. Сотрудники правоохранительных органов Днепропетровской области начали уголовное производство по статье умышленное убийство. 

Также, напомним, что полиция  рассматривает три версии смерти политика:   

— самоубийство;

— убийство;

— неумение обращаться с оружием.

Читайте, также, материал "Комментарии" о том, что появились новые факты о смерти мэра Кривого Рога.







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Источник: https://1kr.ua/news-66359.html
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