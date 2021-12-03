В «Слуге народа» заинтересовались двойным гражданством своего лидера

Нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что ждет от пограничников, Миграционной службы и СБУ четкого ответа, если ли у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии двойное гражданство. Также нардепа заинтересовало, имеет ли паспорт другого государства лидер фракции "Голос" Кира Рудык. Как передает издание "Комментарии", об этом Александр Качура рассказал в кулуарах парламента во время подхода к СМИ.

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

Нардеп рассказал, что в СМИ сегодня есть огромное количество материалов о том, что некоторые народные избранники имеют двойное гражданство.

Александр Качура напомнил, что в Конституции Украине четко прописано, что в Украине есть единое гражданство. Особое внимание в этом вопросе должно быть уделено чиновникам, которые находятся на госслужбе. Политик отметил, что своим депутатским запросом в госструктуры он хотел бы раз и навсегда поставить точку в истории о том, что в главы президентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии есть в кармане паспорт гражданина США. Об этом рассказывали некоторые экс-нардепы, писали телеграмм-каналы. Теперь пришло время получить от компетентных органов внятный ответ на волнующие общественность вопросы.

Также, по словам Качуры, стоит понимать, если ли двойное гражданство у лидера партии "Голос" Киры Рудык. В эфире одного из телеканалов Рудык отказалась дать внятный ответ, есть ли у нее помимо украинского паспорта еще какой-то паспорт. Тогда нардеп ответила, что она родилась в Украине и есть украинкой. Был тоже ряд публикаций в СМИ о том, что Кира Рудык есть гражданином США. Компетентные органы тоже должны дать ответ, есть ли у Киры Рудык американское гражданство.

Проверять будут нардепов не только с момента избрание в Верховную Раду в 2019-м году, но и за период ранее.

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