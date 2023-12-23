Заработавший в первые дни полномасштабного российского вторжения телемарафон "Единые новости" должен продолжать работать до окончания войны. Об этом заявил председатель комитета Совета по гуманитарной и информационной политике, народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев, передает портал "Комментарии".

Потураев не считает, что телемарафон нужно закрывать. Фото из открытых источников

Народный депутат убежден, что телемарафон новостей должен остаться в эфире, пока война с Россией не закончится и не наступит мирное время.

По словам Никиты Потураева, пока идет война, телемарафон нужно продолжать.

"Телемарафон "Единые новости" будет продолжаться, потому что он является источником полностью верифицированной информации", — заявил народный депутат.

При этом Никита Потураев заверил, что журналисты телеканалов, которые готовят сюжеты и ведут эфиры телемарафона, "не дают лживую информацию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин передает странам Запада сигналы, что он, мол, готов сесть за стол переговоров по прекращению боевых действий на территории Украины. Воинственная риторика Путина не мешает ему из-за дипломатических каналов намекать Западу о готовности прекратить боевые действия. По словам американских и бывших российских чиновников, начиная с сентября этого года, российский диктатор посылает сигналы о готовности к прекращению огня.

"Комментарии" также писали, что за последние месяцы российская армия завладела инициативой на большинстве территорий, где продолжаются активные боевые действия. России удается добиваться определенных успехов на фронте на фоне неблагоприятных новостей для Украины, когда военная и финансовая помощь от США и ЕС задерживаются из-за политической нестабильности у них.

