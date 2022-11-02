В «Слуге народа» требуют от президента отреагировать на поступок заместителя Ермака

Нардеп, представитель "Слуги народа" Олег Дунда считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен отреагировать на скандальную ситуацию вокруг автомобиля Chevrolet Tahoe, который американская компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей и которым якобы пользуется в служебных целях заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Мол, глава государства должен уволить Тимошенко, ведь американцы передавали Украине автомобиль совсем для других нужд и авто уже давно должно быть на фронте. Как сообщает издание "Комментарии", об этом Дунда написал у себя в Facebook.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Во время войны это более чем преступление! Написал обращение к президенту, считаю, что этот человек не имеет права занимать какую-либо должность в Офисе президента. Это недопустимо", – отметил нардеп.

Он отметил, что когда в стране война, то весь народ жертвует сколько может на автомобили, которые потом получают военные на фронте. Когда же представители центральной власти позволяют себе использовать гуманитарный автомобиль в служебных целях, то это не может быть нормальным.

По словам Дунды, достойной реакцией Тимошенко было прощение и увольнение с занимаемой должности. Однако пока ничего такого госслужащий не делает. Поэтому все надежды на оперативную реакцию президента Украины.

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