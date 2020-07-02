В "Слуге народа" раскрыли имя кандидата на пост главы НБУ

Язык
BTC/USD
9088.49
ETH/USD
226.57
LTC/USD
40.88
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
Глава правление "Укргазбанка" Кирилл Шевченко может стать новым главой Национального банка Украины. Об этом сообщает "Укринформ".
Данную информацию подтвердила заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в стенах Верховной Рады Украины.
"Я не могу комплексно об этом говорить, потому что нахожусь в другом профильном комитете, в гуманитарном. Но фамилия Кирилла Шевченко точно звучала в списке возможных кандидатур. Вы же понимаете, что для принятие таких решений должно быть официальное письмо, разного рода сигналы, а не обычные переписки в чате фракции", - сказала Кравчук.
Также Елена Кравчук прокомментировала слухи, что среди кандидатур рассматривается глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы Даниил Гетманцев.
"Что касается Гетманцева, то у него один из самых активных комитетов в Раде на данный момент. Я считаю, для всех было больно терять такого профессионального менеджера в комитете, но если у него есть желание, то почему бы и нет", - подытожила Кравчук.
Как писали "Комментарии" ранее, в среду, первого июля, Яков Смолий подал в отставку в связи с политическим давлением.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости