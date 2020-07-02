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В "Слуге народа" раскрыли имя кандидата на пост главы НБУ

В списке потенциальных кандидатов на пост главы НБУ прибыло

сегодня, 14:14 comments747
Автор:

Владимир Лавский
В "Слуге народа" раскрыли имя кандидата на пост главы НБУ

Глава правление "Укргазбанка" Кирилл Шевченко может стать новым главой Национального банка Украины. Об этом сообщает "Укринформ". 

Данную информацию подтвердила заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в стенах Верховной Рады Украины. 

"Я не могу комплексно об этом говорить, потому что нахожусь в другом профильном комитете, в гуманитарном. Но фамилия Кирилла Шевченко точно звучала в списке возможных кандидатур. Вы же понимаете, что для принятие таких решений должно быть официальное письмо, разного рода сигналы, а не обычные переписки в чате фракции", - сказала Кравчук. 

Также Елена Кравчук прокомментировала слухи, что среди кандидатур рассматривается глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы Даниил Гетманцев.

"Что касается Гетманцева, то у него один из самых активных комитетов в Раде на данный момент. Я считаю, для всех было больно терять такого профессионального менеджера в комитете, но если у него есть желание, то почему бы и нет", - подытожила Кравчук. 

Как писали "Комментарии" ранее, в среду, первого июля, Яков Смолий подал в отставку в связи с политическим давлением. 


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