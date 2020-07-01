Глава НБУ подал в отставку

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сегодня подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Об этом руководитель Нацбанка сообщил на своей странице в Twitter. Также об этом сообщила пресс-служба регулятора.



Руководитель НБУ заявил, что причиной такого решения стала невозможность выполнять обязанность председателя Нацбанка в связи с систематическим политическим давлением.

"Это предостережение от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка", – написал Смолий у себя в Twitter.





Напомним, Национальный банк Украины отозвал миллиардные иски к компаниям олигарха Игоря Коломойского по делу "ПриватБанка". В Сети уже ходят разного рода конспирологические версии. Издание "Комментарии" попросило экспертов прояснить ситуацию.

"Комментарии" также писали о том, что в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития инициировали меры по поддержке экономики вообще и украинцев в частности в связи с карантином, которому нет конца. По мнению представителей Комитета, макроэкономические показатели позволяют провести эмиссию в 300 млрд грн. Эти деньги предлагают направить на реализацию трех больших программ. Мы решили подробнее рассмотреть каждую из программ и узнать мнение экспертов о том, насколько сложно и реально ли вообще будет реализовать задуманное.

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