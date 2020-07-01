Глава НБУ подал в отставку

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Татьяна Веремеева
Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сегодня подал президенту
Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Об этом руководитель Нацбанка
сообщил на своей странице в Twitter. Также об этом сообщила пресс-служба
регулятора.
Руководитель НБУ заявил, что причиной такого решения стала невозможность
выполнять обязанность председателя Нацбанка в связи с систематическим
политическим давлением.
"Это предостережение от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка", – написал Смолий у себя в Twitter.
Напомним, Национальный банк Украины отозвал миллиардные иски к компаниям
олигарха Игоря Коломойского по делу "ПриватБанка". В Сети уже ходят разного
рода конспирологические версии. Издание "Комментарии" попросило экспертов прояснить
ситуацию.
"Комментарии" также писали о том, что в
Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития инициировали
меры по поддержке
экономики вообще и украинцев в частности в связи с карантином, которому нет конца.
По мнению представителей Комитета, макроэкономические показатели позволяют
провести эмиссию в 300 млрд грн. Эти деньги предлагают направить на реализацию
трех больших программ. Мы
решили подробнее рассмотреть каждую из программ и узнать мнение экспертов о
том, насколько сложно и реально ли вообще будет реализовать задуманное.
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