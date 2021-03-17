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В "Слуге народа" прокомментировали поведение Арестовича

Пока что это первая и единственная реакция властей на слова Арестовича

сегодня, 01:21
Автор:

Ольга Чародий

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича недопустимо и назвала его "свинством". Об том заявила Кравчук в эфире программы "Мокрик По Живому" на  hromadske.

В "Слуге народа" прокомментировали поведение Арестовича

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Я считаю, то, что сделал Арестович — это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который имел бы доносить информацию о ходе переговоров", — сказал он.

Она отметила, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации.

По ее словам, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском.

Напомним, утром 16 марта, под публикацией об очередных переговорах ТКГ, Арестович послал "на х*й" одного из комментаторов, попросивших писать его о событиях на украинском языке. Объясняя свои действия, он заявил, что считает их достойным ответом человеку, при этом на том языке (очевидно, подразумевая русский), который тот понимает. Также Алексей Арестович отметил, что если лица, которые приходят к нему в Facebook в комментарии, зарегистрированы в соцсети под русским именем и фамилией, это значит, что они боты. При этом никаких аргументов в силу схожей переписки с пользователем Андреем Смолием, которого Арестович также послал на три буквы, он не привел. При этом Смолий, возмущенный поведением общественного деятеля, связанного с Офисом Президента и украинской делегацией в ТКГ, подписан в Facebook на украинском и писал также на государственном языке.

При общении с журналистами Арестович упомянул, что глава отечественной делегации Леонид Кравчук еще не слышал об инциденте, поэтому никоим образом его не прокомментировал. В целом же, ничего постыдного в своем поведении блогер не видит.


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Источник: https://hromadske.ua/posts/sluga-narodu-kravchuk-nazvala-svinstvom-dopis-arestovicha-de-vin-obraziv-lyudinu-za-prohannya-spilkuvatisya-ukrayinskoyu
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