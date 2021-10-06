В «Слуге народа» припугнули главу «Укрэксимбанка» ветеранами АТО

BTC/USD
51406.86
ETH/USD
3390.72
LTC/USD
167.89
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Скандал с нападением руководства "Укрэксимбанка" на журналистов-расследователей "Схем" набирает обороты. Как передает издание "Комментарии", нардеп "Слуги народа" Егор Чернев предложил главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру попробовать выкрутить руки ветеранам АТО, а не журналистам. Об этом он написал у себя в Facebook.
Евгений Мецгер Фото: УНН
Егор Чернев отметил, свобода слова и уважение к журналистам – это та красная линия, пересекать которую в Украине нельзя больше никому и никогда, ни при каких обстоятельствах.
Нардеп также высказал мнение, что после всем известного вопиющего инцидента глава "Укрэксимбанка" должен быть освобожден с занимаемой должности. К тому же, дорога на руководящие должности для него должна быть навсегда закрыта. Остальное – дело правоохранительных органов, они должны дать оценку произошедшему, провести расследование.
Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой отреагировали на нападение руководства "Укрэксимбанка" на журналистов Схем. Подчеркивают, что свобода слова в Украине и уважение к профессиональной деятельности всегда на первом месте и никому не позволено разрушать устоявшиеся нормы и правила.
Ранее портал "Комментарии" сообщал – команда "Схем" восстановила удаленные видеокадры нападения на них в "Укрэксимбанке".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости