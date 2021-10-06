logo
Русский Українська

BTC/USD

51406.86

ETH/USD

3390.72

LTC/USD

167.89

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика В «Слуге народа» припугнули главу «Укрэксимбанка» ветеранами АТО
commentss НОВОСТИ Все новости

В «Слуге народа» припугнули главу «Укрэксимбанка» ветеранами АТО

Мецгеру предложили попробовать выкрутить руки ветеранам АТО, а не журналистам

сегодня, 13:04
Автор:

Кравцев Сергей

Скандал с нападением руководства "Укрэксимбанка" на журналистов-расследователей "Схем" набирает обороты. Как передает издание "Комментарии", нардеп "Слуги народа" Егор Чернев предложил главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру попробовать выкрутить руки ветеранам АТО, а не журналистам. Об этом он написал у себя в Facebook.

В «Слуге народа» припугнули главу «Укрэксимбанка» ветеранами АТО

Евгений Мецгер Фото: УНН

Егор Чернев отметил, свобода слова и уважение к журналистам – это та красная линия, пересекать которую в Украине нельзя больше никому и никогда, ни при каких обстоятельствах.

"Наши демократические достижения, политые кровью на Майдане и на фронте, и пренебрежение ими – недопустимо. Если же глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер такой смелый "Рембо" — пусть попробует выкручивать руки ветеранам АТО, которые боролись за демократию на Востоке страны. Думаю, результат ему не понравится", – отметил Егор Чернев.

Нардеп также высказал мнение, что после всем известного вопиющего инцидента глава "Укрэксимбанка" должен быть освобожден с занимаемой должности. К тому же, дорога на руководящие должности для него должна быть навсегда закрыта. Остальное – дело правоохранительных органов, они должны дать оценку произошедшему, провести расследование.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой отреагировали на нападение руководства "Укрэксимбанка" на журналистов Схем. Подчеркивают, что свобода слова в Украине и уважение к профессиональной деятельности всегда на первом месте и никому не позволено разрушать устоявшиеся нормы и правила.

Ранее портал "Комментарии" сообщал – команда "Схем" восстановила удаленные видеокадры нападения на них в "Укрэксимбанке".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/cherneve/posts/4568698296502250
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ