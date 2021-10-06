В «Слуге народа» припугнули главу «Укрэксимбанка» ветеранами АТО

Скандал с нападением руководства "Укрэксимбанка" на журналистов-расследователей "Схем" набирает обороты. Как передает издание "Комментарии", нардеп "Слуги народа" Егор Чернев предложил главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру попробовать выкрутить руки ветеранам АТО, а не журналистам. Об этом он написал у себя в Facebook.

Евгений Мецгер Фото: УНН

Егор Чернев отметил, свобода слова и уважение к журналистам – это та красная линия, пересекать которую в Украине нельзя больше никому и никогда, ни при каких обстоятельствах.

"Наши демократические достижения, политые кровью на Майдане и на фронте, и пренебрежение ими – недопустимо. Если же глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер такой смелый "Рембо" — пусть попробует выкручивать руки ветеранам АТО, которые боролись за демократию на Востоке страны. Думаю, результат ему не понравится", – отметил Егор Чернев.

Нардеп также высказал мнение, что после всем известного вопиющего инцидента глава "Укрэксимбанка" должен быть освобожден с занимаемой должности. К тому же, дорога на руководящие должности для него должна быть навсегда закрыта. Остальное – дело правоохранительных органов, они должны дать оценку произошедшему, провести расследование.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой отреагировали на нападение руководства "Укрэксимбанка" на журналистов Схем. Подчеркивают, что свобода слова в Украине и уважение к профессиональной деятельности всегда на первом месте и никому не позволено разрушать устоявшиеся нормы и правила.

Ранее портал "Комментарии" сообщал – команда "Схем" восстановила удаленные видеокадры нападения на них в "Укрэксимбанке".





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