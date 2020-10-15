В Слуге народа объяснили, из-за чего Украина вынуждена сократить армию

В “Слуге народа” заявили о том, что в казне не хватает денег на содержание армии, поэтому ее нужно сократить. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал глава парламентской фракции политсилы Давид Арахамия.

По его словам, средства, которые сейчас тратятся армией на "проедание", необходимо направить на то, чтобы "немного увеличивать бюджет на развитие и инновации".

"Нам действительно нужно, в частности, хотя бы вести разговоры и расчеты по поводу возможного сокращения численности. Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны — защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением", — считает нардеп.



Напомним, в рамках спецпроекта "Путь депутата" портал "Комментарии" продолжает рассказывать о народных депутатах Верховной Рады IX созыва. Нашим героем стал Давид Арахамия, политическая карьера которого развивается очень стремительно. Еще несколько лет назад народный депутат Давид Арахамия делал первые шаги в политике, но его карьера стремительно развивалась, и он часто оказывался в "любимчиках" президентов. Правда, к его биографии есть немало вопросов.

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