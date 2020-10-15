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Главная Новости Политика внутренняя политика В Слуге народа объяснили, из-за чего Украина вынуждена сократить армию
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В Слуге народа объяснили, из-за чего Украина вынуждена сократить армию

Арахамия считает, что деньги лучше направить на инновации

сегодня, 10:42
Автор:

Елена Волкова

В “Слуге народа” заявили о том, что в казне не хватает денег на содержание армии, поэтому ее нужно сократить. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал глава парламентской фракции политсилы Давид Арахамия.

В Слуге народа объяснили, из-за чего Украина вынуждена сократить армию

По его словам, средства, которые сейчас тратятся армией на "проедание", необходимо направить на то, чтобы "немного увеличивать бюджет на развитие и инновации".

"Нам действительно нужно, в частности, хотя бы вести разговоры и расчеты по поводу возможного сокращения численности. Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны — защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением", — считает нардеп.

Напомним, в рамках спецпроекта "Путь депутата" портал "Комментарии" продолжает рассказывать о народных депутатах Верховной Рады IX созыва. Нашим героем стал Давид Арахамия, политическая карьера которого развивается очень стремительно. Еще несколько лет назад народный депутат Давид Арахамия делал первые шаги в политике, но его карьера стремительно развивалась, и он часто оказывался в "любимчиках" президентов. Правда, к его биографии есть немало вопросов.


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