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В "Слуге народа" назвали четырех кандидатов на должность главы НБУ

На данный момент рассматривается четыре кандидата

сегодня, 20:56
Автор:

Владимир Лавский
В "Слуге народа" назвали четырех кандидатов на должность главы НБУ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что есть четыре кандидата на пост нового руководителя Национального банка Украины. Об этом передает "Интерфакс-Украина". 

"На данный момент мы обсуждаем четыре кандидатуры. Это Даниил Гетманцев (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), Богдан Данилишин (глава совета Национального банка Украины), Владимир Лавренчук (экс-глава правления "Райффайзен-Банка Аваль") и Кирилл Шевченко (глава "Укргазбанка"). Посмотрим, насколько они будут "проходные", ведь сейчас у фракции "Слуги народа" нет большинства", - призналась Ирина Верещук.

Также нардеп добавила, что данное голосование должно состояться в течение двух недель.

"Сначала будет неделя работы по комитетам, с шестого по десятое июля. Затем у нас остается одна пленарная неделя. Предполагаю, тогда и должно пройти голосование, Украине важно, чтобы мы как можно скорее закрыли данный вопрос", - резюмировала Верещук. 

Как ранее писали "Комментарии", временно исполняющей обязанности главы Национального банка Украины в пятницу, 3 июля, стала Екатерина Рожкова. 


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