В "Слуге народа" назвали четырех кандидатов на должность главы НБУ

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Владимир Лавский
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что есть четыре кандидата на пост нового руководителя Национального банка Украины. Об этом передает "Интерфакс-Украина".
"На данный момент мы обсуждаем четыре кандидатуры. Это Даниил Гетманцев (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики), Богдан Данилишин (глава совета Национального банка Украины), Владимир Лавренчук (экс-глава правления "Райффайзен-Банка Аваль") и Кирилл Шевченко (глава "Укргазбанка"). Посмотрим, насколько они будут "проходные", ведь сейчас у фракции "Слуги народа" нет большинства", - призналась Ирина Верещук.
Также нардеп добавила, что данное голосование должно состояться в течение двух недель.
"Сначала будет неделя работы по комитетам, с шестого по десятое июля. Затем у нас остается одна пленарная неделя. Предполагаю, тогда и должно пройти голосование, Украине важно, чтобы мы как можно скорее закрыли данный вопрос", - резюмировала Верещук.
Как ранее писали "Комментарии", временно исполняющей обязанности главы Национального банка Украины в пятницу, 3 июля, стала Екатерина Рожкова.
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