НБУ получил нового руководителя

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Владимир Лавский
Исполнять обязанности руководителя Национального банка Украины с третьего июля будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Об этом она сообщила на брифингу в Верховной Раде.
"До назначения нового главы Нацбанка я по штатному расписанию буду выполнять функции руководителя НБУ", - сказала Рожкова.
Досье
Екатерина Рожкова родилась 27 апреля 1972 года в Киеве. Закончила Киевский национальный экономический университет по специальности "Финансы и кредит, банковский менеджмент". Имеет международную степень мастера делового администрирования.
В Национальном банке Украины работает с 2015 года, последние два года - первый заместитель главы НБУ.
Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 3 июля, Верховная Рада Украины одобрила отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Нардепы рассмотрели проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя Национального банка Украины, который внес президент после получения заявления. "За" отставку проголосовали 286 парламентариев.
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