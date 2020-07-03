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НБУ получил нового руководителя

После увольнения Якова Смолия временно исполняющей обязанности руководителя НБУ стала Екатерина Рожкова

сегодня, 19:03
Автор:

Владимир Лавский
НБУ получил нового руководителя

Исполнять обязанности руководителя Национального банка Украины с третьего июля будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Об этом она сообщила на брифингу в Верховной Раде. 

"До назначения нового главы Нацбанка я по штатному расписанию буду выполнять функции руководителя НБУ", - сказала Рожкова. 

Досье

Екатерина Рожкова родилась 27 апреля 1972 года в Киеве. Закончила Киевский национальный экономический университет по специальности "Финансы и кредит, банковский менеджмент". Имеет международную степень мастера делового администрирования. 

В Национальном банке Украины работает с 2015 года, последние два года - первый заместитель главы НБУ. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 3 июля, Верховная Рада Украины одобрила отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Нардепы рассмотрели проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя Национального банка Украины, который внес президент после получения заявления. "За" отставку проголосовали 286 парламентариев.


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