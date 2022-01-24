В Слуге народа анонсируют создание аналога AUKUS в Европе: Украина готова присоединиться

Идея о создании европейского аналога военно-политического альянса AUKUS, которую уже озвучивали ранее, начинает набирать реальные черты. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Великобританией, Польшей и Украиной. Об этом теперь Лондон говорит публично. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп фракции "Слуга народа", глава Постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева

Нардеп поясняет, таким образом, если AUKUS является локальным союзом против Китая, новое объединение станет локальным союзом против России.

"По сути инициатива британцев означает создание из Польши и Украины оборонной границы между РФ и остальной Европой. В этом союзе Польши и Украины очевидно отводится роль фронтменов, а Великобритания обеспечит политическую, финансовую и военную поддержку нашим оборонным инициативам", – отметил Егор Чернев.

По его словам, создание такого союза между Украиной и странами НАТО не только кардинально изменит геополитические расписания в Восточной Европе, но станет еще одной составляющей становления нового мирового порядка.

"Всеми руками поддерживаю создание такого союза, где для полноты картины хотелось бы видеть и Литву", – высказался нардеп.

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