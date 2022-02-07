"В случае войны Украина получит только сочувствия от Запада", - Медведчук

Согласно данным исследования YouGov о ситуации вокруг Украины, на конец января 2022 года жители США и Европы в большей своей части не готовы отправлять вооруженные силы для ее защиты. Об этом сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Его мнение было опубликовано на сайте "112".

Виктор Медведчук. Фото ОПЗЖ

"Против оказания военной помощи высказались в США 35%, в Дании – 38%, в Великобритании – 30%, во Франции – 26%, в Испании – 28%, в Швеции – 27%, в Италии – 21%, в Германии – 23% опрошенных", — сообщил Медведчук.

При этом Медведчук отметил, что эти же опрошенные считают, что Украина в опасности.

"Сравните эти цифры: 63% американцев, 48% шведов, 49% британцев, 51% немцев, 53% датчан, 43% французов, 46% испанцев, 40% итальянцев считают, что, вероятно, Россия в ближайшие 2 года нападет в Украину в любой момент", — отметил Медведчук.

Ссылаясь на вышеуказанное, оппозиционный политик усомнился в заявлениях власти том, что "весь мир с нами". По мнению Медведчука, в случае войны Украина получит только сочувствия от Запада.

"В этой ситуации допустить войну преступно. Нужно использовать все для переговоров, это спасет жизни украинских граждан что на подконтрольной, что на неподконтрольной территории", — подчеркнул Медведчук.



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