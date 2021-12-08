В сети опубликовали рейтинг самых влиятельных политиков Украины 2021 года

В распоряжении СМИ оказался рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года. Стоит отметить, что в первой пятерке рейтинга, кроме президента Владимира Зеленского, оказались представители его команды из Офиса президента и СНБО, бизнесмен Ринат Ахметов и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь!" Виктор Медведчук. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт телеканала "112 Украина".

Рейтинг самых влиятельных политиков Украины. Фото: из открытых источников

Как пишут авторы рейтинга, Зеленский и Ермак вдвоем оказались на первом месте рейтинга, поскольку глава Офиса президента фактически неотделим от главы государства.

"Роль же главы ОП Андрея Ермака в нашей стране сложно оценить отдельно от президента, ведь он постоянно находится в непосредственной близости к первому лицу (или его уху). Вряд ли еще кому-то, кроме Ермака, Зеленский позволит отмечать свой день рождения в президентской резиденции", — отмечают аналитики рейтинга.

Кроме того, в первую десятку вошел "звездный десант" Зеленского — глава СНБО Алексей Данилов, помощник президента Сергей Шефир, заместитель Ермака Кирилл Тимошенко, глава СБУ Иван Баканов, советник главы ОП Михаил Подоляк и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Все они, по словам составителей рейтинга, являются верными сторонниками политики Зеленского.

Появление бизнесмена Рината Ахметова на второй позиции рейтинга его авторы объяснили тем, что его влияние на политику, несмотря на то, что он показательно отрицает это — огромно, а "его люди" есть во всех парламентских фракциях, в Кабмине и на Банковой.

На пятом месте рейтинга находится лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, который, по словам авторов рейтинга, с последних парламентских выборов сумел вернуть себе солидный политический вес, став лидером крупнейшей оппозиционной партии ОПЗЖ, имеющей вторую по величине фракцию в парламенте. А за его преследованием активно следят мировые СМИ и лидеры ведущих стран, часто критикуя украинские власти за это.

"Несмотря на уголовное преследование и домашний арест, Медведчук активно участвует в политической жизни страны, используя публичность для донесения своей позиции, часто критичной по отношению к происходящему в Украине. У Медведчука есть особый козырь, которого точно нет больше ни у кого в нашей стране — поддержка со стороны президента России Владимира Путина. В западной прессе неоднократно писали, что Кремль выдвигал Зеленскому условие освободить Медведчука и прекратить политическое преследование. Очевидно, кроме собственного кума, опереться Путину в Украине не на кого, потому поддержка Медведчука со стороны президента РФ растет", — говорится в пояснениях.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Владимир Зеленский и Андрей Ермак

2. Ринат Ахметов

3. Алексей Данилов

4. Сергей Шефир

5. Виктор Медведчук

6. Арсен Аваков

7. Кирилл Тимошенко

8. Иван Баканов

9. Михаил Подоляк

10. Давид Арахамия.

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